Как выбрать муку для выпечки хлеба или других кулинарных деяний - узнайте в материале УНИАН.

Мука - стратегически важный продукт, который обязательно должен быть в кухонном шкафчике любой хозяйки. Из нее можно приготовить блинчики или испечь хлеб, если вдруг его не окажется в магазинах. УНИАН расскажет, какие сорты есть у пшеничной муки и на что обращать внимание, выбирая товар в супермаркете.

Ранее мы говорили о том, чем заменить муку в выпечке и блюдах.

Как определить муку высшего сорта - разновидности

В продаже вы увидите всего четыре вида хлебопекарной муки:

"Экстра" и "Высший" сорта - из очищенного зерна тонкого помола, цвет - снежно-белый, подходит для бисквита и сладкой сдобы.

и сорта - из очищенного зерна тонкого помола, цвет - снежно-белый, подходит для бисквита и сладкой сдобы. "Первый" - грубый помол с частичками зерновых оболочек, подходит такая мука для блинов и несладкой выпечки.

- грубый помол с частичками зерновых оболочек, подходит такая мука для блинов и несладкой выпечки. "Второй" сорт - мука серого цвета, получается из перемалывания цельного зерна, в ней больше всего полезных веществ, а также она хороша для выпечки хлеба, теста для пиццы, а также для приготовления пельменей и вареников.

сорт - мука серого цвета, получается из перемалывания цельного зерна, в ней больше всего полезных веществ, а также она хороша для выпечки хлеба, теста для пиццы, а также для приготовления пельменей и вареников. "Общего назначения" - используется, чаще всего, только в производстве, имеет маркировку "М" - мягкая пшеница и "МК" - мягкая пшеница крупного помола.

Важный момент: мука высшего сорта, вопреки распространенному заблуждению, не несет в себе никакой пользы - ее делают из части зерна, где очень мало витаминов, но очень много крахмала.

Какая мука лучше и как выбрать ее в магазине

Если вы не хотите потратить деньги зря и желаете приобрести качественный товар, придерживайтесь четырех важных советов:

покупайте муку в бумажной или картонной упаковке;

при сжатии пачки мука внутри слегка хрустит - это признак качественного продукта;

вес, указанный на упаковке, соответствует фактическому;

максимальный срок хранения муки - 6 месяцев.

Последний пункт особенно интересен - если производитель указывает, что мука может храниться дольше года, значит, в нее добавлены консерванты. Многие хозяйки покупают муку "про запас" и хранят ее годами. Если вы делаете так же, то вам будет полезно узнать, как правильно хранить муку, чтобы в ней не завелись вредители.

Как определить годность муки в домашних условиях

Для того, чтобы убедиться, что вы купили качественный продукт, высыпьте муку на стол и посмотрите на консистенцию. Мука должна быть однородной, без вкраплений побольше и без посторонних добавок. Затем попробуйте растереть ее между пальцами - качественный продукт скрипит и сыплется. Если мука скатывается в комок, значит, она отсырела.

Также вы можете попробовать муку на вкус - он должен быть нейтральным. Если чувствуете горечь или запах плесени, то лучше такую муку выбросить и не употреблять в пищу. Некоторые хозяйки разбавляют небольшое количество муки водой в пропорции 1:1. Если мука при этом остается белой и на дне емкости не образовывается осадок, значит, продукт качественный.

Какой сорт муки самый полезный

Кроме пшеничной, существует еще несколько разновидностей муки. Каждый тип имеет свои уникальные особенности и полезные свойства:

Ржаная - содержит витамины, марганец, цинк и лизин, поэтому считается самой полезной. В ее составе больше клейковины, чем в пшеничной, поэтому выпечка из нее более тяжелая и плотная.

- содержит витамины, марганец, цинк и лизин, поэтому считается самой полезной. В ее составе больше клейковины, чем в пшеничной, поэтому выпечка из нее более тяжелая и плотная. Овсяная - богата крахмалом, белком, витаминами группы А, Е и В, а также кремнием. Уменьшает калорийность выпечки и увеличивает ее пользу.

- богата крахмалом, белком, витаминами группы А, Е и В, а также кремнием. Уменьшает калорийность выпечки и увеличивает ее пользу. Рисовая - высокое содержание крахмала и почти полное отсутствие других веществ делает такую муку подходящей для поклонников безглютеновой диеты.

- высокое содержание крахмала и почти полное отсутствие других веществ делает такую муку подходящей для поклонников безглютеновой диеты. Кукурузная - содержит клетчатку, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В, А, Е, а также микроэлементы: магний, кальций, железо, фосфор, кремний и белок. Полезна тем, что выпечка из нее менее калорийна, чем из пшеничной муки.

УНИАН надеется, что вышеперечисленные советы помогут вам приобрести нужный товар и приготовить из него вкусные и полезные блюда.

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