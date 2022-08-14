В конце сезона жатвы становится особенно актуальным вопрос - как хранить муку, чтобы она не испортилась до следующей весны.

Мука - очень важный продукт в военное время. Она недорогая, долго хранится, и из неё можно приготовить много сытной еды, например, домашний хлеб. Чтобы "кормилица" точно не испортилась за несколько месяцев, нужно придерживаться правил хранения муки.

В чем хранить муку

Заводская бумажная упаковка не подходит для длительного хранения муки. В пластиковый пакет её тоже не стоит пересыпать. Лучше всего использовать для хранения муки полотняные мешки или стеклянные контейнеры. Также не стоит хранить муку в полиэтиленовых пакетах, иначе продукт быстро отсыреет.

Перед длительным хранением муку нужно высыпать на пергаментную бумагу и просушить несколько часов.

Где хранить муку

Хранить муку нужно в сухом месте без посторонних запахов. Температура помещения не должна превышать 18 градусов. Муку можно хранить в холодильнике на полке для овощей. Если положить её в холодильник - срок хранения продлится до нескольких лет и в ней точно не заведутся насекомые.

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