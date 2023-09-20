Какой рис самый полезный, а какой дольше хранится и как его выбрать.

Рис - один из самых популярных гарниров. Его можно подавать к мясу и рыбе, добавлять в суп и готовить пирожки с рисом. Правда, те, кто сидят на диетах, есть рис опасаются, считая крупу вредной и калорийной. И очень зря - давайте разберемся, какой рис бывает, чем он полезен, как его выбрать, а кому лучше отказаться от рисовой каши.

Какой рис самый полезный

Рис бывает круглый и длинный, белый и пропаренный, а еще бурый, красный и коричневый. Сама по себе крупа очень питательна и, кроме углеводов, содержит также белки и минералы - калий, кальций, магний, фосфор, а еще - мало жиров. Но польза риса зависит от его обработки. Рассмотрим каждый из видов.

Белый рис

Самый популярный рис - белый шлифованный. Он может быть круглым или длинным, в зависимости от сорта. Белый рис потому, что его очищают от верхнего слоя - шлифуют. Такая обработка позволяет крупу дольше хранить, и она легко усваивается. Но вместе с тем такой рис теряет часть полезных веществ - клетчатку, часть витаминов группы В, минералы, антиоксиданты.

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Если у вас нет противопоказаний и вы не сидите на диете, то шлифованный рис можно смело употреблять - в рисе больше всего витаминов группы В (нет ни в одной крупе), а также много калия, необходимого для здоровья сердца. Кроме этого, жидкая рисовая каша полезна при проблемах с пищеварением - у нее хорошие обволакивающие свойства.

Если говорить о белом круглом и длинном рисе, то круглый содержит больше крахмала, а после варким становится мягким и кремообразным. Длинный рис умеренно впитывает воду, поэтому не слипается и не разваривается. Есть еще и среднезерные сорта риса - они также содержат достаточно много крахмала, но развариваются меньше, чем круглый.

Но белый рис при похудении (любого сорта) все-таки не советуют употреблять из-за высокого гликемического индекса. Также такой рис противопоказан при сахарном диабете и склерозе, а еще он может провоцировать образование камней в почках и его не рекомендуют при склонности к запорам.

Пропаренный рис

Это рис, который сначала обрабатывают паром, а затем уже сушат и шлифуют. То есть, он тоже шлифованный, но после такой обработки зернышки стают слегка прозрачными и получают золотистый цвет.

Пропаренный рис считается полезнее обычного белого - в пропаренном сохраняется около 80% полезных веществ из оболочки. Также такой рис - идеален в качестве гарнира, он получается рассыпчатый.

Бурый рис

Это рис, который не шлифуют - его еще называют коричневый рис. Он проходит обработку, но из него не удаляется отрубная оболочка. Как результат – в нем сохраняются полезные вещества - витамины В1, В6, РР, марганец, фосфор, магний, селен, медь, аминокислоты, клетчатка. Также это хороший источник сложных углеводов - тех, которые медленно усваиваются организмом и не дают резкого скачка сахара в крови.

Чем еще хорош бурый рис - польза для здоровья:

он очищает сосуды и улучшает кровообращение, поддерживает уровень глюкозы в крови;

нормализует работу пищеварительной системы;

улучшает обмен веществ

полезен для сердца, легких, зрения, нервной системы, а также кожи и волос;

подходит для диабетиков.

Из минусов - коричневый рис нужно дольше варить, его сложнее жевать, а сама крупа не будет долго храниться, так как рисовая оболочка содержит масло и со временем может прогоркнуть.

Красный и черный рис

Наименее популярные виды риса. Об этом мало кто знает, но красный рис - еще и самый калорийный (даже больше, чем белый). Но есть в нем и польза: он снижает уровень плохого холестерина, улучшает работу сердца и состояние кожи, и его можно есть диабетикам.

Черный рис популярен у приверженцев здорового питания - он содержит максимум белка и полезных веществ, повышает иммунитет и улучшает зрение, также его советуют есть при анемии. Кроме всего, в черном рисе содержится очень мало натрия, поэтому его рекомендуют при болезнях почек и сердца.

Отвечая на вопрос, какой рис полезнее - шлифованный или нешлифованный, - то, конечно, второй. Чем менее отшлифован рис - тем он полезнее.

Как выбрать рис при покупке

Чтобы выбрать хороший рис, следуйте таким правилам:

берите крупу в прозрачной упаковке или на развес - зернышки должны быть видны;

смотрите, чтобы крупа была цельной, без кусочков зерен и примесей;

рис должен быть одного размера и одного цвета;

не берите крупу, в которой много белых, как мел, зерен - это недозревшие зерна, которые ухудшают вкус риса.

Если же покупаете белый шлифованный рис, то наоборот - в нем не должно быть желтых зерен, это может говорить о том, рис хранился при повышенной влажности и в нем может завестись грибок.

Ранее мы рассказывали, как и сколько варить рис в кастрюле, мультиварке и микроволновке.

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