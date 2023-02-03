Какие цветы нельзя держать в доме незамужней женщине и что лучше выбрать вместо них - узнайте в материале УНИАН.

Считается, что цветы в доме должны быть обязательно - они не только радуют глаз и повышают настроение, но и способствуют обмену кислородом. В квартирах, где есть растения, легче дышится и лучше спится, но не всегда - некоторые представители флоры небезопасны. УНИАН расскажет, какие цветы нельзя держать дома по приметам, а какие - можно.

Ранее мы говорили о том, какие суеверия и приметы в доме предупреждают вас об опасности.

Их нельзя держать дома - растения, несущие горе в дом

Согласно мнению эзотериков, есть всего пять видов цветов, от которых лучше отказаться, если вы не хотите жить в нищете и постоянно болеть:

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фикус - считается "вдовьим" цветком и привлекает проблемы со здоровьем;

- считается "вдовьим" цветком и привлекает проблемы со здоровьем; плющ - растение-энергетический вампир, который не только "тянет" из вас жизненные силы, но и толкает мужчин на измены;

- растение-энергетический вампир, который не только "тянет" из вас жизненные силы, но и толкает мужчин на измены; сансевиерия - разрушает семейное благополучие, провоцирует конфликты между домочадцами;

- разрушает семейное благополучие, провоцирует конфликты между домочадцами; калла - притягивает печаль и даже смерть (некоторые народы приносят каллы на кладбище);

- притягивает печаль и даже смерть (некоторые народы приносят каллы на кладбище); диффенбахия - не только способно отравить организм человека своим соком, но и на энергетическом уровне истощает психику человека.

Растения из вышеперечисленного списка только на первый взгляд кажутся безобидными - откажитесь от их присутствия в вашем доме, если для вас ценно физическое и ментальное здоровье.

Какие цветы держать дома для счастья - выбираем правильно

Кроме запрещенных растений, существуют и разрешенные - цветы, которые положительно влияют на здоровье людей и даже способствуют обогащению. Если вы хотите привлечь в свою жизнь любовь, положительные впечатления и перемены, купите:

герань - дарит уверенность в себе, удачу в делах и способствует налаживанию взаимоотношений между людьми;

- дарит уверенность в себе, удачу в делах и способствует налаживанию взаимоотношений между людьми; фиалка - раскрывает сексуальный потенциал, повышает настроение и помогает сохранить верность супругов;

- раскрывает сексуальный потенциал, повышает настроение и помогает сохранить верность супругов; спатифиллум - дарит счастье в личной жизни одиноким женщинам, улучшает ментальную связь между влюбленными.

Также положительными растениями и доброй энергетикой считаются комнатные хризантемы, цикламены, китайские розы и кислица. Возможно, уход за некоторыми из этих представителей флоры покажется вам трудным, но зато взамен вы получите благополучие, крепкое здоровье и семейное счастье.

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