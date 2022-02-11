Случайно разбилась чашка, упал нож со стола, рассыпалась соль - все эти ситуации напрямую связаны с народными поверьями и не просто так. С помощью них Высшие силы предупреждают нас о несчастьях. УНИАН расскажет, какие плохие приметы в доме бывают и как уберечь себя от их влияния.
Ранее мы рассказывали, в какие приметы и суеверия к несчастью верили наши бабушки.
Суеверия и приметы в квартире
Славяне издавна знали о целом перечне событий, которые нельзя назвать случайными. Игнорировать их не рекомендуется - лучше вовремя обратить внимание и успеть приготовиться. К таким знакам относятся:
- внезапно появивились насекомые (тараканы, муравьи, мухоловки или клопы) - кто-то из жильцов скоро заболеет;
- остановились наручные часы - к проблемам с деньгами, настенные - со здоровьем;
- порвалась или упала штора - грядут конфликты и ссоры с соседями;
- засохло растение - к череде неудач и неприятностей (в этой комнате категорически запрещено спать);
- разбилось или треснуло зеркало - к болезням, плохому самочувствию, проблемам в личной жизни.
Тревожным звоночком станет и лампочка, которую вы недавно купили, а она потухла. Такой знак сулит разногласия между супругами, в ближайшие 14 дней лучше отношений не выяснять. Согласно народным поверьям, нельзя оставлять открытым балкон, окно или форточку, когда уходите из дома, иначе потеряете деньги.
Плохие приметы в доме на кухне
Столовые приборы и посуда также стали предвестниками неприятных событий в жизни. Люди издавна наблюдали за цепочкой событий и вот, что выяснили:
- разбилась тарелка или чашка - к несчастьям, руками трогать осколки нельзя - только веником;
- посуда треснула в руках человека - он замышляет что-то плохое против хозяев дома;
- упал нож - ждите в гости мужчину, вилка - женщину, а если не хотите видеть гостей, постучите прибором три раза об пол;
- резать что-нибудь на столе - к разводу и размолвкам между влюбленными;
- оставить нож в хлебе после нарезания - будете голодать и нуждаться в деньгах;
- одолжить соль кому-нибудь - отдать свое счастье и удачу;
- смахивать хлебные крошки со стола рукой - к нищете, лучше пользоваться тряпкой.
Есть и хорошие приметы, касающиеся столовых приборов. Например, если вы заметили, что положили в кастрюлю две ложки, а они скрестились между собой - скоро выйдете замуж. Случайно скрещенные ножи при сервировке стола сулят вам поездку в ближайшем будущем.