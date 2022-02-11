Народные приметы и знаки в квартире, о которых нужно знать, чтобы не попасть в беду - в материале УНИАН.

Случайно разбилась чашка, упал нож со стола, рассыпалась соль - все эти ситуации напрямую связаны с народными поверьями и не просто так. С помощью них Высшие силы предупреждают нас о несчастьях. УНИАН расскажет, какие плохие приметы в доме бывают и как уберечь себя от их влияния.

Ранее мы рассказывали, в какие приметы и суеверия к несчастью верили наши бабушки.

Суеверия и приметы в квартире

Славяне издавна знали о целом перечне событий, которые нельзя назвать случайными. Игнорировать их не рекомендуется - лучше вовремя обратить внимание и успеть приготовиться. К таким знакам относятся:

внезапно появивились насекомые (тараканы, муравьи, мухоловки или клопы) - кто-то из жильцов скоро заболеет;

(тараканы, муравьи, мухоловки или клопы) - кто-то из жильцов скоро заболеет; остановились наручные часы - к проблемам с деньгами, настенные - со здоровьем;

- к проблемам с деньгами, - со здоровьем; порвалась или упала штора - грядут конфликты и ссоры с соседями;

- грядут конфликты и ссоры с соседями; засохло растение - к череде неудач и неприятностей (в этой комнате категорически запрещено спать);

- к череде неудач и неприятностей (в этой комнате категорически запрещено спать); разбилось или треснуло зеркало - к болезням, плохому самочувствию, проблемам в личной жизни.

Тревожным звоночком станет и лампочка, которую вы недавно купили, а она потухла. Такой знак сулит разногласия между супругами, в ближайшие 14 дней лучше отношений не выяснять. Согласно народным поверьям, нельзя оставлять открытым балкон, окно или форточку, когда уходите из дома, иначе потеряете деньги.

Плохие приметы в доме на кухне

Столовые приборы и посуда также стали предвестниками неприятных событий в жизни. Люди издавна наблюдали за цепочкой событий и вот, что выяснили:

разбилась тарелка или чашка - к несчастьям, руками трогать осколки нельзя - только веником;

- к несчастьям, руками трогать осколки нельзя - только веником; посуда треснула в руках человека - он замышляет что-то плохое против хозяев дома;

- он замышляет что-то плохое против хозяев дома; упал нож - ждите в гости мужчину, вилка - женщину, а если не хотите видеть гостей, постучите прибором три раза об пол;

- ждите в гости мужчину, - женщину, а если не хотите видеть гостей, постучите прибором три раза об пол; резать что-нибудь на столе - к разводу и размолвкам между влюбленными;

- к разводу и размолвкам между влюбленными; оставить нож в хлебе после нарезания - будете голодать и нуждаться в деньгах;

- будете голодать и нуждаться в деньгах; одолжить соль кому-нибудь - отдать свое счастье и удачу;

- отдать свое счастье и удачу; смахивать хлебные крошки со стола рукой - к нищете, лучше пользоваться тряпкой.

Есть и хорошие приметы, касающиеся столовых приборов. Например, если вы заметили, что положили в кастрюлю две ложки, а они скрестились между собой - скоро выйдете замуж. Случайно скрещенные ножи при сервировке стола сулят вам поездку в ближайшем будущем.

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