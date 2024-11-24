Водителям обязательно нужно знать, как заправлять машину газом на заправке.

Владельцам автомобилей, у которых есть газовые установки, приходится чаще, чем другим, посещать заправки. Существует несколько важных правил о том, как заправлять газ в машину, о чем мы и расскажем в материале.

Как заправлять машину на газу - не совершайте эти ошибки

Сразу отметим, что процесс заправки автомобиля, работающего на газу, отличается от аналогичной процедуры с бензиновым или дизельным транспортным средством. Рассказывая о том, как заправлять машину газом на заправке, нужно обязательно указать "золотые" правила, которые категорически нельзя нарушать:

Ни в коем случае не курите на заправке , ведь это может привести к самым худшим последствиям.

, ведь это может привести к самым худшим последствиям. Часто на АЗС можно услышать вопрос от том, можно ли заправлять газом заведенную машину. Ответ - нельзя: мотор должен быть заглушен перед началом заправки . Если этого не сделать, то в топливной магистрали увеличится давление, что может стать причиной дорогостоящих в ремонте поломок системы. Также существует риск взрыва из-за вылетающих из глушителя искр. Вот почему нельзя заправлять заведенную машину.

. Если этого не сделать, то в топливной магистрали увеличится давление, что может стать причиной дорогостоящих в ремонте поломок системы. Также существует риск взрыва из-за вылетающих из глушителя искр. Вот почему нельзя заправлять заведенную машину. Перед заправкой автомобиля нужно проверить, в каком состоянии клапаны и заправочное устройство .

. Следите за правильностью расположения пистолета в баллоне , когда заправлять машину вы уже начали сами. Об этом расскажем подробнее. Если заправке нет специалиста, обслуживающего клиентов, водителю придется сделать все самостоятельно. Для начала нужно подключить переходник (в том случае, если его использование предусмотрено конструкцией) и поместить в него пистолет для заправки. После активации подачи топлива нужно наблюдать за степенью наполнения системы. Когда будет заправлено нужное вам количество газа или полный баллон, после срабатывания автоматики отключите пистолет и демонтируйте переходник.

И не забудьте расплатиться за заправленное топливо на кассе АЗС во избежание неприятных ситуаций.

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Когда лучше заправлять машину газом - важный нюанс

Желательно ездить на заправки ближе к ночи: там могут быть меньше очереди и лучше это делать посреди рабочей недели. Стоит упомянуть, из-за давления в баллоне в него лучше заправлять не более 80% от общего объема (особенно в жаркие времена года), делая поправку на свойство газа расширяться при увеличении температуры.

Ответ на вопрос, как часто заправлять машину, работающую на газу, весьма прост: это зависит от того, сколько вы ездите, но посещать АЗС вам точно придется регулярнее, чем владельцам бензиновых или дизельных автомобилей. При этом, газ можно использовать полностью - автомобиль после этого еще немного времени будет работать на парах, а потом автоматически переключится на бензин.

То, каким газом лучше заправлять машину, напрямую зависит от типа установки. Метан считается более безопасным и дешевым, но его эксплуатация и установка значительно дороже. В свою очередь пропан на заправках найти намного проще и его установка дешевле, но главный минус в том, что он взрывоопаснее вреднее. Поэтому в этом вопросе выбор стоит за владельцем автомобиля.

Ранее мы писали, как заправлять машину и что говорить на заправке, дав советы новичкам.

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