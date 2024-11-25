Рассказываем, как правильно заправлять машину, если вы делаете это впервые.

Хотя в заголовке и идет речь о новичках, но иногда даже водители с опытом могут учудить что-то на АЗС. Ситуации бывают разные: то дизеля нальют вместо бензина, то пистолет забудут вытащить или закрыть топливный бак. Поэтому на автозаправке прежде всего нужно быть внимательным, а мы расскажем (или напомним), что и в какой последовательности делать.

Как заправлять машину на заправке новичку - пошаговая инструкция

Итак, стрелка на индикаторе топлива в вашем автомобиле показывает, что пора заправиться. Значит, нужно найти автозаправочную станцию и залить топливо в бак.

На какой заправке заправляться - личное дело каждого: кто-то ориентируется на стоимость топлива, для кого-то важно, чтобы топливо было не только недорогим, но и не "бодягой". Можно за советом обратиться к водителям с опытом - они подскажут, какие АЗС могут быть наиболее оптимальны для вас.

Видео дня

Важно: если индикатор топлива вашего авто показывает, что топлива почти нет, то не стоит колесить в поисках более дешевой АЗС - лучше залить хотя бы немного, чтобы не заглохнуть посреди дороги.

После того как вы нашли заправку, следует:

заехать на территорию АЗС на ограниченной скорости - она указана на знаке при въезде, а на крупных АЗС есть также и схема движения транспорта;

подъехать к свободной колонке или встать в очередь к ней - если у вас автомобиль на бензине или ДП, то это будет одна из бензоколонок, если же авто на газе - то это, как правило, отдельная колонка;

остановить автомобиль у колонки, чтобы люк бензобака был напротив заправочного пистолета - если не помните, с какой стороны у вас бензобак, можно смотреть на индикатор топлива на приборной панели, ранее мы уже рассказывали, что означает стрелка на индикаторе уровня топлива.

Важно: разворачиваться и подъезжать на автозаправке к колонке "против шерсти" - это очень плохой тон, так делать не нужно.

Далее следует заглушить мотор, поставить авто на ручной тормоз и открыть люк бензобака, ели он открывается дистанционно. Если нет - нужно выйти из машины, открыть люк и открутить пробку, или это может сделать заправщик.

Что говорить на заправке

Если на АЗС есть заправщик (он, как правило, должен подойти, когда вы подъехали к колонке), ему нужно сказать, какое топливо вы хотите залить (92-й, 95-й, евробензин или же дизтопливо/газ) и сколько литров вам нужно. Заправщик выберет пистолет с нужным видом топлива и вставит его в бак автомобиля. Вам же нужно посмотреть на номер своей колонки, подойти к кассе АЗС (машину лучше закрывать, если в ней нет пассажиров), назвать этот номер, вид топлива, его количество и рассчитаться.

Конечно же, нужно знать, на каком топливе работает ваш автомобиль. Кроме этого, следует помнить литраж вашего топливного бака (например, в легковых авто он может быть на 48 л, 60 л) и опять-таки, ориентируясь на стрелку на индикаторе топлива, можно примерно понять, сколько топлива вам нужно.

Если хотите заправить полный бак, то так и говорите - "Полный бак" или же можно сказать "До отсечки". Это означает, что заправочный пистолет даст отсечку, когда среагирует на определенный уровень топлива в баке (как и было задумано производителем). Правда, некоторые автомобилисты, умудряются заливать топливо в бак под "завязку", но делать этого не стоит по нескольким причинам:

вверху топливного бака должна быть вентиляция - для компенсации внутреннего разрежения, которое вызывает расход горючего - если вентиляции не будет, это может быть небезопасно;

также в верхней части бака есть клапаны, которые предотвращают разлив топлива при наклоне авто - если их залить горючим, то они перестанут работать;

давление, которое будет создавать столб жидкости в горловине, приведет к тому, что горючего в двигатель будет попадать больше чем нужно - таким образом можно залить свечи и их придется менять.

Кроме этого, вдруг на АЗС некачественное топливо, то с полным баком такого придется долго кататься, пока вы сможете долить в него что-то стоящее.

Чтобы понять, что авто заправлено, нужно посмотреть на дисплей колонки: там будет указана сумма оплаты и объем топлива, залитый в бак. Нужно проверить, закручена ли пробка бака, закрыт ли люк и можно ехать.

Как пользоваться пистолетом на заправке, если заправщика там нет

Здесь тоже все просто:

открыть люк, открутить пробку и вставить нужный пистолет (с нужным видом топлива) - держать его не нужно, он не выпадет;

затем подойти к кассе и рассчитаться;

подойти к машине, нажать на рычаг пистолета и заправиться - подача топлива прекратится автоматически, поэтому перелива бояться не нужно;

аккуратно достать пистолет, чтобы не облить авто и себя топливом, вернуть его на колонку;

закрутить пробку бака, закрыть люк.

Совет: откручивая пробку у топливного бака, ее лучше не класть на крышу, багажник или колонку - когда-то вы ее там и забудете. Если в вашем авто пробка не закреплена на пластиковом "шнурке", то, скорей всего, есть место для ее крепления на внутренней стороне люка - вот туда ее и крепите, пока заправляетесь.

Ранее мы подробно рассказывали, как заправлять машину на газу - какие правила следует соблюдать и чего делать не нужно.

Вас также могут заинтересовать новости: