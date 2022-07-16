УНИАН расскажет, как определить сладкую и спелую дыню, не пробуя её, и какие плоды лучше не покупать.

Сочная, сладкая и ароматная дыня - самый лучший десерт в знойный летний день. Этот полезный фрукт отлично утоляет голод и содержит много витаминов. УНИАН назвал 5 признаков, которые указывают на спелость и спелость фрукта, а также рассказал, какие дыни не стоит покупать.

Ранее УНИАН собрал вкусные рецепты с дыней. И это не только десерты!

Осмотрите корку дыни

У спелой и свежей дыни не должно быть трещин, порезов и пятен на корке. Если корка повреждена, то в дыне могут завестись опасные бактерии. Если есть зеленые пятна - дыня недозрела, а если коричневые - фрукт переспевший.

Надавите на дыню

При надавливании спелая дыня не должна быть слишком жесткой или очень мягкой. Спелый плод слегка пружинит после надавливания, а при стуке издает глухой стук. Кожура в нем с трудом прокалывается ногтем, а мякоть достаточно твердая.

Принюхайтесь к аромату

Сладкая и спелая дыня должна иметь приятный медовый аромат. При чем запах должен ощущаться даже если плод целый. Если же фрукт пахнет зеленью или вообще не имеет запаха, то он, скорее всего, недозрелый и несладкий.

Взвесьте дыню

Сравните дыни между собой по весу и покупайте более тяжелую. Зрелая и сочная дыня будет тяжёлой.

Посмотрите на хвостик

Выбирайте дыни, у которых хвостик полностью сухой. Это значит, что дыня достаточно созрела и имеет сладкий вкус.

Какие дыни нельзя покупать

Не берите дыни, если они лежат недалеко от проезжей части. Дыни, как губка, впитывают пыль и токсины с дороги.

Если запах слишком сладкий и "тяжелый" - дыня переспела.

Не стоит покупать дыню, если она издает водянистый звук при похлопывании. Такой фрукт, скорее всего, зеленый и невкусный.

Если покупаете не целую, а нарезанную дыню - она обязательно должна храниться в холодильнике. Не покупайте нарезанную дыню, если она хранится при комнатной температуре - она портится за считанные часы.

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