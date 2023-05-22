Джинсы никогда не выходят из моды и остаются одним из самых популярных предметов одежды. Выбрать и купить джинсы бывает задачей не из легких, и уж тем более, если делать это без примерки.
Как выбрать джинсы без примерки - действующий лайфхак
Существует несколько способов, как понять, что джинсы подходят по размеру, не надевая их. Причем, никакие измерительные предметы для этого тоже не понадобятся. Самый простой метод:
- сначала нужно убедиться, что джинсы застегнуты;
- после этого засунуть в них руку так, чтобы локоть был с одной стороны пояса, ладонь - с другой;
- идеально джинсы сядут, если у штанов расстояние между краями пояса будет равно длине предплечья.
В других случаях джинсы окажутся или маленькими, или слишком просторными. Зная, как в идеале должны сидеть джинсы, вы быстро убедитесь, что это работающий лайфхак.
Как купить джинсы в интернете - важные советы
Выбирая джинсы онлайн, в первую очередь необходимо знать и учитывать свой размер. Важно при этом внимательно ознакомиться с размерной сеткой бренда, который сшил выбранные джинсы.
Также при выборе стоит учесть состав джинсов: исключительно из хлопка или с добавками. Первые тянуться не будут, вторые - наоборот, особенно если в составе окажется эластан.
Напомним, ранее УНИАН писал, как правильно стирать джинсы, чтобы не испортить любимую вещь.