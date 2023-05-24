При заправке генератора важно соблюдать правила безопасности и не заливать топливо в работающее устройство.

Покупая бензин для генератора, не следует подходить к этому вопросу легкомысленно и пытаться по максимуму сэкономить, если хотите, чтобы он проработал долго и не сломался в неподходящий момент.

Поэтому сегодня мы остановимся на вопросе, как выбрать бензин для генератора правильно и не испортить аппарат.

Какой бензин лучше заливать в генератор - лучший вариант

Отвечая на этот вопрос, лучшим советом будет почитать инструкцию, ведь там будут указаны все нюансы по эксплуатации прибора. Но если по какой-то причине у вас ее нет, тогда расскажем вкратце несколько основных правил.

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Начнем с того, можно ли заливать топливо в работающий генератор. Нет, нельзя. Это связано с правилами безопасности. Бензин - легковоспламеняющееся вещество, поэтому если вы прольете его на горячую поверхность генератора, он быстро вспыхнет, и вы получите ожоги, а то и еще хуже последствия, если произойдет взрыв. По этой же причине перед заправкой технике рекомендуется дать остыть минут 20, а зимой и того меньше.

Теперь разберемся с марками топлива и выясним, можно ли заливать 95 бензин вместо 92. На самом деле да, хотя с точки зрения цены-качества, идеальным будет вариант с А-92. Так можно ли в генератор заливать 95 бензин? Ничего страшного не произойдет, если будете использовать эту марку, хотя это выйдет дороже.

Какой бензин заливать в генератор - запомните это

Общие правила, которые вы должны знать при выборе бензина для генератора:

Избегайте бензин с этанолом, хотя в некоторых случаях допускается его наличие, но не более 10%.

Остановитесь на марке А-92 - она будет самой оптимальной по цене/качеству.

Заливайте свежий бензин, неэтилированный.

Никогда не лейте топливо Е85 (это смесь бензина (15%) и этанола (85%)), а также другие смеси газа и масла. Также нельзя переоборудовать двигатель под другие виды топлива.

Точнее о марке топлива вам расскажет производитель. Например, информация, какой бензин заливать в генератор Форте, есть в его руководстве пользователя, и там указано и А-95, и А-92 в зависимости от модели прибора. А какой бензин заливать в генератор Днипро М в их инструкции не написано, поэтому можете остановиться на оптимальном 92-м.

Нужно ли разводить бензин для генератора - не сделайте хуже

И еще один важный вопрос, о котором часто спорят - нужно ли добавлять масло в бензин для генератора. Это зависит от двигателя. Если он двухтактный - тогда это стоит сделать, чтобы смазывались детали.

Говоря о том, как развести бензин для генератора, нужно помнить о правильных пропорциях. Соотношение масла и бензина марки А-92 должно быть 1:50 соответственно, но производитель может указать и другие данные. Также в комплекте к устройству может прилагаться мерный стакан, облегчающий "расчеты". Смешивать масло с бензином нужно в стороне от генератора.

А нужно ли смешивать бензин с маслом для генератора с четырехтактным двигателем? Нет, такая конструкция не требуют проведения данной процедуры, поэтому заливайте в топливный бак чистый свежий бензин. А для масла там предусмотрен отдельный бачок.

Кстати, бензин нельзя долго хранить, поскольку он портится. Поэтому, если делаете запасы, просчитайте, сколько вам реально нужно топлива на хранении, исходя из "аппетитов" вашего помощника. Производители указывают, какой расход бензина у генератора 3 квт, но это примерно от 0,7 до 1,1 литра в час, все зависит от условий работы.

Помните, что при эксплуатации бензиновых генераторов важно соблюдать правила и следовать ограничениям, тогда и сам прибор прослужит долго, и вы не пострадаете.

Ранее УНИАН уже рассказывал, почему нельзя заправлять полный бак авто и к чему это может привести.

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