Вы удивитесь, но куриные яйца можно замораживать, важно лишь знать правильный метод.

Куриные яйца - неотъемлемая часть рациона многих людей. Пышный омлет, вкуснейшая глазунья, модный пашот - яйца можно приготовить по-разному. Но не все знают, что делать, если яиц слишком много, ведь хранить их слишком долго опасно. Оказывается, есть способ, о котором почему-то мало кто говорит. Яйца можно замораживать, они отлично хранятся в морозилке.

УНИАН уже рассказывал, как готовить деруны, чтобы они получились не хуже, чем у опытных поваров. А в этой статье вы узнаете, как правильно замораживать сырые яйца и как после этого их готовить. Сохранить яйца на зиму очень просто, важно знать правильный метод.

Морозим куриные яйца - основные принципы

Чтобы понять, как заморозить куриные яйца, стоит вспомнить физику. При заморозке жидкость (которая есть и в яйце) расширяется. А потому заморозить яйца целиком у вас точно не получится - скорлупа треснет. Потому яйца морозят в лотках, специальных контейнерах и даже в формах для льда.

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Чтобы заморозить яйца, разбейте их в миску и тщательно перемешайте. Старайтесь взбивать яйца интенсивно, насыщая смесь кислородом. Важный момент в заморозке яиц - это специальный ингредиент. После размораживания смесь из яиц может стать зернистой, но если вы добавите соль, сахар, мед или кукурузный сироп, консистенция совсем не изменится.

На один стакан сырых взбитых яиц стоит добавить 0,5 чайной ложки соли. Если же вы планируете делать из смеси сладкие блюда, добавьте мед или сахар. Если же хотите добавить кукурузный сироп - то на 1 стакан сырой яичной смеси вам понадобится 1-2 столовых ложек сладкой жидкости. Замороженные сырые яйца можно хранить около года.

Помимо этого, вы можете заморозить вареные яйца. Их желательно очистить от скорлупы, потому что при разморозке это сделать будет сложнее.

Как разморозить яйца

Опытные хозяюшки советуют размораживать яйца в холодильнике. Переставьте лоток с яйцами из морозилки в основной отсек холодильника. Так они разморозятся постепенно, без резкого температурного скачка.

Размороженные яйца можно жарить или варить. При варке они дают немного больше пены, чем незамороженные, но это не должно вас пугать. Замороженные желтки очень вкусные, они становятся кремовыми. Вместе с консистенцией меняется и вкус. Замороженные желтки на вкус напоминают вареные.

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