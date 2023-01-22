Темный цвет не делает деруны менее вкусными, но избавиться от него и сделать вид блюда еще более аппетитным невероятно просто.

Деруны из картошки - одно из самых простых и вкусных блюд из ингредиентов, которые всегда есть под рукой. УНИАН рассказывает, как готовить деруны, чтобы они получились не хуже, чем у опытных поваров.

Ранее мы уже говорили о том, как приготовить без терки пышные и нежные драники. Теперь разберемся, как готовить деруны, которые не темнеют.

Есть несколько способов, как приготовить деруны так, чтобы в процессе жарки они не приобрели неаппетитный темный цвет. Некоторые хозяйки используют сок лука, чтобы получились деруны, которые не темнеют.

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Сок измельченного лука действительно помогает остановить потемнение картофеля. Вот только в процессе жарки деруны даже с луком деруны могут приобрести некрасивый окрас. Чтобы избавиться от этой проблемы наверняка, в тесто можно добавить кисломолочные продукты и соду.

Идеальные деруны - рецепт, который лучше классического

Ингредиенты:

картофель среднего размера - 5 шт;

лук - 1 шт;

яйца - 1 шт;

сода гашеная уксусом - 1 ч. л.;

мука - на глаз;

сметана - 1 ст. л.

Натрите картофель на мелкой терке. Следом добавьте измельченный лук. После - вбейте яйцо, добавьте одну столовую ложку сметаны и одну чайную ложку соды, политой уксусом. Тщательно перемешайте и добавляйте муку - до тех пор, пока не получите тесто, напоминающее по консистенции густую сметану. Не забудьте посолить и поперчить.

Картофельное тесто выкладывайте в разогретую сковороду ложкой, обжаривайте картофельные оладьи на среднем огне около 7 минут с каждой из сторон.

В драники можно также добавить начинку, например, мясную, чтобы получить более сытное блюдо на обед или ужин.

Деруны с мясом - пошаговый рецепт

Ингредиенты:

картофель среднего размера - 5 шт;

свиной фарш - вдвое меньше, чем картофеля;

лук - 1 шт;

яйца - 1 шт;

сода, гашеная уксусом - 1 ч. л.;

мука - на глаз;

сметана - 1 ст. л.

Первым делом подготовьте мясо. Возьмите фарш, смешайте с измельченным луком, добавьте соль и перец. Сформируйте из него небольшие тонкие котлетки и уберите их в холодильник, накрыв пищевой пленкой.

В это время замесите густое и вязкое картофельное тесто - как по рецепту выше, но добавив большее количество муки.

Выложите тесто на разогретую сковороду, сверху - мясные котлетки. Закройте мясо картофельной массой так, чтобы оно оказалось полностью внутри драников. Без спешки обжаривайте с двух сторон на умеренном огне, чтобы быть уверенными, что мясо точно успеет приготовиться до конца. Переворачивайте драники в процессе жарки, чтобы получить идеальный цвет.

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