Как правильно заморозить грибы на зиму и можно ли сохранить на зиму отварные грибы - узнайте в материале УНИАН.

Среди множества зимних заготовок грибы занимают далеко не последнее место. Зимой цена на них существенно возрастает, поэтому если вы хотите иметь такой продукт в любое время года, то лучше запастись им уже сейчас. УНИАН расскажет, как правильно варить грибы на зиму и какие бывают способы их заготовки.

Ранее мы говорили о том, как готовятся маринованные шампиньоны и другие виды грибов.

Полезный лайфхак: опытные грибники говорят, что замораживать можно все виды съедобных грибов, кроме белого - его лучше засушивать. В предыдущей статье мы как раз объясняли, как и какие грибы можно сушить на зиму.

Как сохранить свежие грибы на зиму - этапы

Если вы хотите обеспечить себя такой заготовкой, то возьмите все грибы, которые у вас есть, аккуратно счистите мусор и грязь, срежьте нижнюю часть ножки. Далее протрите каждый гриб влажной губкой или ополосните под водой, но ни в коем случае не замачивайте.

ВАЖНО: замораживать можно только трубчатые грибы, то есть белые, подосиновики, моховики и подберезовики.

Итак, вам нужно нарезать грибы на куски толщиной 1-2 см, если экземпляры большие - маленькие можно оставить так. Затем выложить их на ровный поддон и убрать на 1-2 часа в морозилку. Как только грибы подмерзнут - расфасуйте их в пакеты или контейнеры.

Как правильно варить грибы на зиму - советы

Для того, чтобы сохранить отварные грибы, нужно нарезать и опустить в кипяток на 1-2 минуты. Затем откинуть на дуршлаг, остудить и порционно заморозить - так, чтобы вы могли использовать порцию грибов для приготовления того или иного блюда.

УНИАН предлагает проверенный рецепт заморозки лесных грибов:

грибы - 1-1.5 кг;

соль - 1 ч.л;

вода - 3 л;

репчатый лук - 1 шт.

Грибы промыть, удалить грязь и мусор, нижнюю часть ножки подрезать. Выложить грибы в глубокую миску, залить водой, добавить соль и очищенную луковицу, разрезанную на четыре части. Поставить кастрюлю на сильный огонь и довести до кипения, варить до закипания, регулярно снимая пену.

После того, как отвар закипит, уменьшить огонь и оставить грибы вариться на 15-20 минут. Слить воду, откинуть грибы на дуршлаг и оставить на некоторое время. Когда вы увидите, что большее количество влаги ушло, можно переложить грибы на бумажное полотенце и еще раз дать им стечь. В конце необходимо разложить грибы порционно по пакетам или контейнерам.

Помните о том, что в таком виде замороженные грибы могут быть пригодны в пищу на протяжении 4-6 месяцев.

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