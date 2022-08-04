Можно ли сушить грибы при комнатной температуре и как правильно это делать - узнайте в материале УНИАН.

Грибы - летне-осенние дары природы, которые можно собрать в лесу или купить в магазине. Из них получаются вкусные блюда и консервация, а также данное лакомство можно засушить на зиму. УНИАН расскажет, как быстро сушить грибы и о чем важно знать, выполняя такую процедуру.

Ранее мы говорили о том, какие грибы собирать в августе.

Как и какие грибы можно сушить - перечень

Существует несколько проверенных способов сушки грибов. Опытные хозяюшки знают, что каждый из них обладает своими нюансами и особенностями, поэтому мы рекомендуем ознакомиться с предложенными вариантами, чтобы вы смогли выбрать наиболее подходящий для себя.

Как сушить грибы на нитке

Для того, чтобы высушить грибы на солнце, вам нужно нанизать их на нитку и подвесить на солнечной стороне. Второй вариант - разложить на бумаге или на противне и положить на подоконник. Обязательное условие - качественный обдув ветром. Если вы сделаете все правильно, то за 3-4 дня грибы засушатся. Второе название такого метода - "естественная сушка грибов".

Как сушить грибы в сушилке

Это самый простой способ, для него используется дегидратор - специальное устройство для сушки грибов. Вам нужно поместить грибы внутрь него и выставить температуру 40-50°C. Через 10-12 часов вы получите готовые сушеные грибы.

Как сушить грибы в духовке

Альтернативный вариант - выложить подготовленные грибы на противень и поставить в духовку, разогретую до 70-80°C. Оставить сушиться на 5-6 часов, приоткрыв дверцу или включив режим конвекции.

Люди, которые живут в деревнях, могут сушить грибы в печи. Выкладывать грибы нужно в остывающую конструкцию, температура в которой составляет примерно 50-60°C. За 3-4 часа грибы станут мягкими, но это не всё - вам снова придется отправлять их в печь, но уже после топки. Тогда температура будет около 80-90°C, что позволит грибам засушиться.

Стоит понимать, что далеко не все грибы можно сушить в дегидраторе. Для того, чтобы получить желаемый результат и не жалеть о потраченном времени и продуктах, запоминайте список, какие грибы можно сушить в сушилке:

Трубчатые: боровики, маслята, моховики, подосиновики, козляки, дубовики.

боровики, маслята, моховики, подосиновики, козляки, дубовики. Сумчатые: трюфель, сморчки.

трюфель, сморчки. Трутовики: гриб-баран, трутовики.

гриб-баран, трутовики. Пластинчатые: опята, шампиньоны, ивишень, плютей олений гриб, рыжики, вешенки.

опята, шампиньоны, ивишень, плютей олений гриб, рыжики, вешенки. Лисичковые: серая, граненая и бархатистая лисичка.

Такие грибы как: грузди, боровики, бычки и сыроежки становятся горькими, поэтому сушить их в дегидраторе не стоит. Подберезовики могут во время сушки почернеть, а маслята - покрошиться.

Как правильно выбирать грибы

Лучше всего использовать для сушки и приготовления пищи только свежие и здоровые грибы. Некоторые люди считают, что червивые грибы - это плохой вариант. В целом, так оно и есть - вопрос использования червивых грибов только лишь эстетический, ведь наличие червей не делает гриб ядовитым. Употреблять грибы с червями - не очень хороший вариант, поэтому замочите свои продукты в соленом растворе на 3-4 часа, чтобы выгнать паразитов. Кстати, во время суши червяки сами покидают прежнее место жительства, поэтому не переживайте об этом.

Нужно ли мыть грибы перед сушкой - подготовка

Возьмите грибы, которые ничем не повреждены, аккуратно ножом очистите их от лишней кожицы и грязи. Нарезать грибы лучше кусочками не более 10 мм в толщину. При этом помните, что такие грибы как маслята или моховики при сушке становятся ломкими, поэтому их нужно резать крупно. Мыть грибы перед сушкой не нужно, если вы хотите, чтобы они просушились равномерно.

Как хранить сушеные грибы в квартире - варианты

Для того, чтобы продлить срок годности сушеных грибов, идеально - использовать вакууматор. Такое устройство полностью убирает воздух из пакета с грибами, благодаря чему продукт может храниться несколько лет.

Если у вас нет возможности вакуумировать грибы, то вы можете хранить их в связках на чердаке. Помещение, при этом, не должно отапливаться, но обязательно должно быть утеплено во избежание сквозняков и перепадов температуры. Также важно, чтобы на чердаке была хорошая вентиляция. Температуру там важно поддерживать в пределах 11-15ºС.

Второй вариант - хранение сушеных грибов в деревянных ящиках или коробках, а между слоями грибов нужно выстелить листы бумаги. Поставить такие емкости с грибами можно в кладовую. Некоторые хозяйки, за неимением кладовки или ящиков, хранят сушеные грибы в стеклянных банках или полотняных мешочках - и эти варианты считаются наиболее удобными для городского жителя.

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