Выбрасывать испорченный или черствый хлеб всегда жалко. И каждый раз мы обещаем себе, что не будем покупать его впрок.

Вопрос о том, как сохранить хлеб свежим и хрустящим, волнует многих хозяек. Это особенно актуально, если домочадцы неактивно едят его, а тратиться постоянно на свежий не хочется. УНИАН собрал некоторые лайфхаки, как хранить хлеб в свежем виде.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, в чем можно испечь хлеб, если отключили свет и газ.

Прежде всего нужно учесть, что правильно хранить хлеб так, чтобы он имел доступ к воздуху. То есть класть его в пакет да еще и завязывать не стоит. В противном случае хлеб заплесневеет от оставшейся в пакете влаги довольно быстро.

Видео дня

Как дольше хранить хлеб - эффективный лайфхак

Чтобы хлеб дольше оставался свежим и ароматным, положите в хлебницу кусок яблока, картофелины или чайную ложку соли.

Дело в том, что кусок яблока или картофелины, теряя влагу в хлебнице, насыщают ею хлеб, таким образом он остается мягким.

А солью, которая является абсорбентом, лучше посыпать саму хлебницу. Это поможет убрать лишнюю влагу, которая выделяется в процессе приготовления еды, и поспособствует тому, что хлеб не покроется плесенью.

В чем хранить свежеиспеченный хлеб - простой совет

Свежеиспеченный хлеб - домашний или магазинный - лучше хранить в тканевом или холщевом мешочке с перфорацией, чтобы он дышал. Так выпечка сохранит свежеть и вкус до трех дней. Также можно завернуть свежий хлеб в пищевую бумагу. В таком виде допустимо хранить его в хлебнице.

Как сохранить хлеб на неделю - пошаговая инструкция

Этот способ подойдет, если вы, например, уезжаете на несколько дней, а дома остается много хлеба. Благодаря этим действиям буханки точно не покроются плесенью и доживут до вашего возвращения:

завернуть хлеб в несколько слоев пищевой бумаги или пергамента;

положить хлеб в герметичный полиэтиленовый пакет и хорошо завязать;

убрать хлеб в холодильник.

Этот способ увеличит съедобность хлеба на неделю или две. А чтобы вернуть ему мягкость, просто разогрейте в микроволновке, духовке или подержите немного над паром.

Вас также могут заинтересовать новости: