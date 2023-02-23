Вопрос о том, как сохранить хлеб свежим и хрустящим, волнует многих хозяек. Это особенно актуально, если домочадцы неактивно едят его, а тратиться постоянно на свежий не хочется. УНИАН собрал некоторые лайфхаки, как хранить хлеб в свежем виде.
- Как дольше хранить хлеб - эффективный лайфхак
- В чем хранить свежеиспеченный хлеб - простой совет
- Как сохранить хлеб на неделю - пошаговая инструкция
Ранее УНИАН делился лайфхаком, в чем можно испечь хлеб, если отключили свет и газ.
Прежде всего нужно учесть, что правильно хранить хлеб так, чтобы он имел доступ к воздуху. То есть класть его в пакет да еще и завязывать не стоит. В противном случае хлеб заплесневеет от оставшейся в пакете влаги довольно быстро.
Как дольше хранить хлеб - эффективный лайфхак
Чтобы хлеб дольше оставался свежим и ароматным, положите в хлебницу кусок яблока, картофелины или чайную ложку соли.
Дело в том, что кусок яблока или картофелины, теряя влагу в хлебнице, насыщают ею хлеб, таким образом он остается мягким.
А солью, которая является абсорбентом, лучше посыпать саму хлебницу. Это поможет убрать лишнюю влагу, которая выделяется в процессе приготовления еды, и поспособствует тому, что хлеб не покроется плесенью.
В чем хранить свежеиспеченный хлеб - простой совет
Свежеиспеченный хлеб - домашний или магазинный - лучше хранить в тканевом или холщевом мешочке с перфорацией, чтобы он дышал. Так выпечка сохранит свежеть и вкус до трех дней. Также можно завернуть свежий хлеб в пищевую бумагу. В таком виде допустимо хранить его в хлебнице.
Как сохранить хлеб на неделю - пошаговая инструкция
Этот способ подойдет, если вы, например, уезжаете на несколько дней, а дома остается много хлеба. Благодаря этим действиям буханки точно не покроются плесенью и доживут до вашего возвращения:
- завернуть хлеб в несколько слоев пищевой бумаги или пергамента;
- положить хлеб в герметичный полиэтиленовый пакет и хорошо завязать;
- убрать хлеб в холодильник.
Этот способ увеличит съедобность хлеба на неделю или две. А чтобы вернуть ему мягкость, просто разогрейте в микроволновке, духовке или подержите немного над паром.