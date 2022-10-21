Удары вражеской техники по критической инфраструктуре Украины привели к тому, что страна вынуждена экономить электричество. Жителей разных городов призывают не пользоваться бытовой техникой, выключать свет - более того, в столице и многих других городах возможны веерные отключения электричества. УНИАН расскажет, что можно добавлять в хлеб при выпечке и как его сделать в "полевых" условиях.
Ранее мы говорили о том, если нет света и газа, как готовить еду.
Рецепт хлеба на сухих дрожжах без духовки и хлебопечки
Как сообщает HB LIFE, приготовить хлеб можно даже на свечах - по примеру одной из жительниц Германии. Выпечка получается вкусной и воздушной, главное - соблюдать технологию. Для того, чтобы испечь хлеб, вам нужны:
- свечи-таблетки - 7 шт;
- решетка;
- тарелки разного размера и формы;
- форма для выпечки;
- большая кастрюля с крышкой.
Из вышеуказанных предметов вы сможете сделать импровизированную печь. Далее необходимо подготовить ингредиенты для теста:
- мука - 450 гр;
- сухие дрожжи - 1-2 ч.л;
- соль - 1-1.5 ч.л;
- вода - 280 мл;
- семечки, изюм, специи - по желанию.
В тарелке соединить муку, соль и дрожжи, перемешать. Влить воду, снова перемешать до однородности. Вымесить тесто руками, по желанию добавить дополнительные ингредиенты, накрыть фольгой или пищевой пленкой, оставить "отдыхать" в теплом месте. Когда оно станет вдвое больше, его нужно открыть и завернуть края вовнутрь лопаткой. Форму для выпечки посыпать мукой, выложить в нее тесто и снова накрыть пленкой.
Далее необходимо построить печь:
- на землю уложить все свечи так, чтобы расстояние между землей и кастрюлей было не больше 7-8 см;
- по бокам поставить плоские и глубокие тарелки, а на них закрепить решетку;
- сверху поставить кастрюлю;
- на ее дно уложить большие гайки, грецкие орехи или что-нибудь такое, что сможет выдержать форму для выпечки сверху.
Суть в том, чтобы создать пространство между кастрюлей и формой для выпечки - это нужно для циркуляции воздуха. Когда печь будет готова, зажгите свечи и уложите в кастрюлю форму для выпечки с тестом, кастрюлю накройте крышкой. Через три часа нужно достать хлеб, быстро закрыть кастрюлю, перевернуть хлеб в форме и снова отправить в кастрюлю. Выпекать 1 час, а затем пробовать.