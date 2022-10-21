Как делают хлеб с самого начала и как испечь его даже в критической ситуации - узнайте в материале УНИАН.

Удары вражеской техники по критической инфраструктуре Украины привели к тому, что страна вынуждена экономить электричество. Жителей разных городов призывают не пользоваться бытовой техникой, выключать свет - более того, в столице и многих других городах возможны веерные отключения электричества. УНИАН расскажет, что можно добавлять в хлеб при выпечке и как его сделать в "полевых" условиях.

Ранее мы говорили о том, если нет света и газа, как готовить еду.

Рецепт хлеба на сухих дрожжах без духовки и хлебопечки

Как сообщает HB LIFE, приготовить хлеб можно даже на свечах - по примеру одной из жительниц Германии. Выпечка получается вкусной и воздушной, главное - соблюдать технологию. Для того, чтобы испечь хлеб, вам нужны:

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свечи-таблетки - 7 шт;

решетка;

тарелки разного размера и формы;

форма для выпечки;

большая кастрюля с крышкой.

Из вышеуказанных предметов вы сможете сделать импровизированную печь. Далее необходимо подготовить ингредиенты для теста:

мука - 450 гр;

сухие дрожжи - 1-2 ч.л;

соль - 1-1.5 ч.л;

вода - 280 мл;

семечки, изюм, специи - по желанию.

В тарелке соединить муку, соль и дрожжи, перемешать. Влить воду, снова перемешать до однородности. Вымесить тесто руками, по желанию добавить дополнительные ингредиенты, накрыть фольгой или пищевой пленкой, оставить "отдыхать" в теплом месте. Когда оно станет вдвое больше, его нужно открыть и завернуть края вовнутрь лопаткой. Форму для выпечки посыпать мукой, выложить в нее тесто и снова накрыть пленкой.

Далее необходимо построить печь:

на землю уложить все свечи так, чтобы расстояние между землей и кастрюлей было не больше 7-8 см;

по бокам поставить плоские и глубокие тарелки, а на них закрепить решетку;

сверху поставить кастрюлю;

на ее дно уложить большие гайки, грецкие орехи или что-нибудь такое, что сможет выдержать форму для выпечки сверху.

Суть в том, чтобы создать пространство между кастрюлей и формой для выпечки - это нужно для циркуляции воздуха. Когда печь будет готова, зажгите свечи и уложите в кастрюлю форму для выпечки с тестом, кастрюлю накройте крышкой. Через три часа нужно достать хлеб, быстро закрыть кастрюлю, перевернуть хлеб в форме и снова отправить в кастрюлю. Выпекать 1 час, а затем пробовать.

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