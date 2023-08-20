Рассказываем, как пробить унитаз, если он забился жиром, бумагой, кошачьим наполнителем или другими посторонними предметами.

Забитый унитаз - частая проблема. Причиной могут быть скопившаяся бумага, жир, кошачий наполнитель или просто старая канализация. Так или иначе - нужно пробивать. Конечно, в экстренных случаях, когда вода уже через край, лучше звать сантехника. Но небольшую проблему можно решить и самим. Давайте разберемся, как пробить унитаз без вантуза, а с помощью подручных средств, и как сделать это с ним.

Как пробить забитый унитаз

Причина забитого унитаза - это изогнутая конструкция его труб. Поэтому неважно, бережно вы его эксплуатируете или не очень, рано или поздно именно из-за этого образуются засоры. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы старых фаянсовых унитазов с чугунными трубами - на них со временем изнутри образуется слой солей, который мешает прохождению воды и унитаз забивается.

Как бы там ни было, если забился унитаз, как пробить его, есть несколько способов:

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с помощью "химии" и других средств - они хорошо справляются с отложениями из органики;

с помощью вантуза - если в унитаз попали какие-то предметы или пищевые отходы;

с помощью троса - он нужен там, где вантуз бессилен.

Давайте рассмотрим каждый - как пробить унитаз подручными средствами, вантузом и тросом.

Как пробить унитаз с помощью соды

Если в унитазе небольшой засор, то с ним может справиться даже обычная горячая вода (но не кипяток !) - просто залейте ведро в унитаз. Для начала влейте совсем немного воды, чтобы прогреть стенки, а затем вылейте оставшуюся. Будьте осторожны, если не уверены в фаянсе унитаза - от высокой температуры он может треснуть.

Можно также добавить в горячую воду соду: на 1 ведро - 1/2 пачки соды. Щелочь поможет расщепить органику, и таким образом слив заработает.

Как пробить унитаз содой и уксусом

Второй способ, как пробить унитаз от засора - использовать соду с уксусом.

Сначала засыпьте в унитаз 1/2 пачки соды, а сверху вылейте 1 стакан уксуса - это помогает при более крупных засорах.

Как пробить унитаз вантузом

Вантуз - самый популярный способ прочистки унитаза. Он всегда спасает, если не знаете, как пробить унитаз от бумаги. Работает этот способ так: с помощью силы давления и поступательных движений нужно протолкнуть воду внутрь трубы и разрушить засор - он либо пройдет дальше в сток, или выйдет наружу.

Как пробить унитаз бутылкой

Если вантуза нет, то его аналог можно сделать из пластиковой бутылки на 1,5-2 л. Для этого у бутылки срезают донышко, а саму бутылку прикрепляют, например, к рукоятке швабры. Таким образом выходит некое подобие вантуза.

Или же используют такую бутылку без швабры, но тогда она должна быть с закрытым горлышком.

Как пробить унитаз тросом

В сложных ситуациях - например, когда в унитаз случайно попала тряпка или другой посторонний предмет - можно воспользоваться сантехническим тросом. Это профессиональный инструмент, он выглядит, как трос, на одном конце которого спираль, а на другом - ручка в форме буквы "Г".

Как его используют:

сначала распушите наконечник, чтобы было легче подцепить засор;

погрузите в унитаз и протолкните на максимальную глубину;

вращайте трос с помощью ручки, чтобы он продолжал погружаться;

как только натолкнетесь на твердый предмет, постарайтесь его подцепить и вытащить вращательными движениями.

Этот способ небыстрый, но надежный и практически всегда справляется с засорами.

Если сантехнического троса нет (а его в квартирах нет очень часто), то заменить его можно металлической вешалкой для одежды. Для этого ее нужно раскрутить в длину и сделать на конце крючок. Делая возвратно-поступательные движения, нужно подцепить засор и вытянуть его или протолкнуть вглубь. В этом способе есть один нюанс: он подойдет, если засор не очень глубоко - длины вешалки просто не хватит на более глубокий.

Как пробить унитаз от древесного кошачьего наполнителя

Это довольно частая проблема, если в доме живет кошка. В случае с древесным наполнителем поможет горячая вода, но придется вылить пару ведер. Не помогает - подключите вантуз, но в большинстве случаев горячей воды достаточно.

Но случается, что кошачий наполнитель сделан из глины. Вот когда она попадает в канализацию, то цементирует проток, и такую пробку сможет удалить только сантехник. Во избежание этого, лучше выбрасывать наполнитель из кошачьего туалета - любого происхождения - не в унитаз, а в мусор.

Ранее мы рассказывали, что нельзя выливать в унитаз, чтобы потом не пробивать его.

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