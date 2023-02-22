Не все хозяйки знают, можно ли выливать кофейную гущу в унитаз, кипяток, суп и другие продукты.

Наверняка в общественных местах вы видели сообщения с просьбой не сливать в унитаз туалетную бумагу и другие вещи. Но знали ли вы, что это не просто каприз, а тому есть веская причина?

Ранее УНИАН рассказывал, как очистить кока-колой унитаз, а сегодня вы узнаете, что нельзя выливать в унитаз, чтобы он не забился.

Почему нельзя сливать еду в унитаз

Некоторые продукты оставляют разводы и грязь на унитазе, что приводит к засорам. Особенно опасными для унитаза являются продукты, которые разбухают в воде - листья заварки, рис, макароны.

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На вопрос о том, можно ли выливать суп в унитаз, ответ однозначный - нельзя. Избыток еды в сточных водах вызывает гниение и даже нарушает работу канализационных очистных сооружений. Особенно, если в супе были большие куски мяса. Есть риск, что из-за засора может подняться вода и все отходы, которые ранее были в трубах.

Можно ли выливать горячую воду в унитаз - список запрещенных жидкостей

Многие хозяйки задаются вопросом, можно ли выливать кофейную гущу в унитаз или другие остатки продуктов питания. Ответ экспертов на это однозначный - некоторые жидкости категорически запрещено утилизировать таким образом. К ним относятся:

Кофейная гуща . Она вредит сантехническим трубам, они быстро забиваются и изнашиваются. Особенно опасной кофейная гуща является для чугунных труб.

. Она вредит сантехническим трубам, они быстро забиваются и изнашиваются. Особенно опасной кофейная гуща является для чугунных труб. Растворитель . Сантехники не советуют этого делать, так как опять-таки может повредиться эмаль.

. Сантехники не советуют этого делать, так как опять-таки может повредиться эмаль. Масло . Этот жир оседает на стенках, со временем накапливается, что сужает просвет и приводит к засорам.

. Этот жир оседает на стенках, со временем накапливается, что сужает просвет и приводит к засорам. Туалетная бумага . Производители делают туалетную бумагу из разных материалов. Но не все они даже наполовину растворяются в воде, поэтому существует высокий риск того, что забьется канализация. Справиться в одиночку с проблемой будет сложно, придется вызывать сантехника и платить немаленькую сумму, чтобы устранить засор.

. Производители делают туалетную бумагу из разных материалов. Но не все они даже наполовину растворяются в воде, поэтому существует высокий риск того, что забьется канализация. Справиться в одиночку с проблемой будет сложно, придется вызывать сантехника и платить немаленькую сумму, чтобы устранить засор. Кипяток . Эксперты не советуют этого делать, так как вы можете повредить эмаль. Сливая горячую воду в унитаз, а затем холодную, эмаль резко расширится, а затем уменьшится в объеме, что спровоцирует трещины. В итоге вам придется менять унитаз.

Благодаря нашим советам, вы точно будете знать, можно ли выливать масло в унитаз и другие отходы, которые появляются в процессе вашей жизнедеятельности.

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