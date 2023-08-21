Рассказываем, как побороть апатию и лень и понять чего хочется, когда ничего не хочется.

Лень, безусловно - двигатель прогресса и сестра таланта. Но иной раз она не движет ничем, а мы просто не в силах выполнять обычную работу, даже пусть это будут и самые важные дела. Да и хочется не особо. Что с этим делать и как побороть лень и начать действовать - рассказываем в материале.

Как побороть свою лень - 5 советов

Найдите причину лени

Первый шаг к успеху - правильный диагноз. Нужно понять, почему вдруг стало ничего не хотеться. Одна из самых популярных причин - обычная физическая усталость. Есть также вероятность, что произошли какие-то неприятные события, случился стресс или вы просто устали эмоционально.

Есть, конечно, и более глубокие причины эмоционального выгорания: например, сложный период в отношениях, застарелая психологическая травма - с этим самим бывает трудно справиться и лучше идти к специалисту.

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Начните что-то делать

Если обнаружили причину лени - ее нужно устранить. Например, если сильно устали - то нужно взять отпуск или выходные, надоела монотонная работа - беритесь за новый интересный проект. Испортились отношения в семье - говорите об этом с партнером и ищите компромисс, который будет устраивать вас. В конце концов, сходите в парикмахерскую - просто запустите процесс перемен в жизни.

Меняйте привычный ход вещей

Пойдите еще дальше - начните делать привычные дела по-другому. Например, ходить на работу или домой другой дорогой, попробуйте пить кофе вместо чая или наоборот. Один из способов, как побороть лень и прокрастинацию на работе - приходите в офис пораньше и старайтесь быстрее закончить работу, чтобы вечером заняться чем-то интересным. У вас будет мотивация плюс новые люди и события помогут выйти из рутины и встряхнуться.

Делайте то, что приносит удовольствие

Постарайтесь вспомнить, что вы безумно любите. Если это шопинг - отправляйтесь по магазинам, если рыбалка - найдите возможность на нее сходить. Даже простые радости, как то, прогулка в парке, любимая книга или мороженое способны вернуть вкус жизни. Поднимайте сами себе настроение всякий раз, когда чувствуете, что начинаете "вянуть".

Есть еще одна хорошая практика: следует завести "Дневник благодарности" и каждый день записывать в него 5 вещей, за которые вы себя можете похвалить. Это может быть что угодно - главное, чтобы вы их сделали и похвалили себя. Таким образом появляется мотивация делать даже то, что не очень хочется, и больше оптимизма и красок в жизни.

Составляйте списки

В одном из американских фильмов "Я не знаю, как она делает это" главная героиня, карьеристка и мама двух детей, которую играет Сара Джессика Паркер, постоянно составляла себе списки - чтобы ничего не забыть и не упустить. Очень хорошая привычка.

Не взваливайте на себя много дел сразу - сосредоточьтесь только на самых необходимых, тех, которые вы можете решить в данный момент. Для этого пишите списки и выписывайте все задачи по их приоритетности. Делайте все постепенно, а в перерывах займитесь какими-то приятными мелочами.

Если разобраться самому в своей апатии и лени не выходит - не бойтесь пойти к психологу. Время, когда ходить к такому врачу считалось чем-то странным, прошло. Сейчас свой психолог есть чуть ли не у каждого публичного человека. Поэтому, если не понимаете, как побороть в себе лень, и она появилась не от усталости, а из-за психологических проблем - то тут нужно идти к специалисту. Он исключит заболевания, поможет выяснить природу такого состояния и выбраться из него.

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