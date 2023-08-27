Агрессивные средства линейки "антижир" точно не помогут вам в очистке деликатных поверхностей сковородок.

Многие хозяйки любят угощать гостей и родных жареными и тушеными блюдами, но отмыть сковороду после приготовления иногда труднее, чем казалось.

Нагар и застарелый жир очень любят деликатные поверхности сковородок. При чем существует множество нюансов ухода за каждым типом поверхности. Разберемся вместе, как отмыть сковороду.

Как отмыть сковороду от жира -универсальные способы

Не спешите брать в руки средства бытовой химии. Некоторые средства линейки "антижир" обладают очень агрессивным действием и могут повредить поверхность сковородки. Есть два бабушкиных лайфхака, которые помогут с этим справиться безопаснее.

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Лайфхак с солью

Этому способу уже сотня лет. Он настолько прост, что понравится даже самым ленивым. Необходимо налить в сковороду стакан воды и добавить 5-7 столовых ложек соли. Дайте этой жидкости закипеть, накройте крышкой и подержите на огне еще 5 минут. После этого оставьте на два часа, слейте соляную воду и промойте водой.

Лайфхак с горчицей

Этот способ идеально подойдет для тех, кто ищет, как отмыть сковороду от жира. Насыпьте горчичного порошка на влажную поверхность сковороды и оставьте на 15 минут. Остается только смыть остатки порошка и наслаждаться чистотой.

Как отмыть сковороду от жира и нагара - учтите нюансы

В зависимости от типа поверхности скороводы можно подобрать различные способы ухода. Ложный способ, как отмыть жирную сковороду, может окончательно ее испортить. Рассмотрим подробно все нюансы.

Например, чугунные сковороды лучше оставить до полного остывания, прежде чем приступить к чистке, а тефлоновые лучше мыть сразу. Расскажем подробнее об уходе за различными типами поверхностей сковородок.

Керамические сковороды - как избавиться от жира и нагара

Девайсы с керамическим типом покрытия являются самыми популярными на кухнях украинских хозяек. Керамика завоевала сердца украинок лаконичным дизайном и простотой ухода. Большинство женщин знают, как отмыть сковороду с керамическим покрытием. Для этого достаточно замочить ее в теплой воде на час, а затем слить ее и промыть губкой с каплей средства для мытья посуды.

Как отмыть тефлоновую сковороду от пригоревшего жира - запишите эти советы

Сковородку с таким типом покрытия важно мыть как можно быстрее, тогда она прослужит долго. Нет ничего проще, чем вымыть сковороду внутри, если она имеет тефлоновое покрытие. Необходимо замочить ее на 15 минут в воде со средством для мытья посуды, а затем промыть чистой и мягкой губкой. Избегайте жестких губок и средств с агрессивными компонентами, чтобы не повредить покрытие.

Довольно часто хозяйки интересуются, как отмыть тефлоновую сковороду снаружи. Для этого случая есть особый лайфхак. Смешайте 3 столовые ложки пищевой соды и 5 столовых ложек перекиси водорода. Перемешайте и нанесите на внешние стенки сковороды на 5 минут. Затем тщательно смойте раствор губкой.

Как отмыть чугунную сковороду от жира - лайфхаки

Это самые требовательные сковороды в уходе, но без них невозможно представить приготовление стейков, или тушеных мясных блюд. Впрочем, с жиром внутри помогает мыльный раствор. Для этого налейте в сковороду столько воды, чтобы она покрыла стенки полностью, добавьте 3 столовые ложки жидкого мыла, или средства для мытья посуды, образуйте пену и оставьте на несколько часов. Затем промойте водой и губкой, при необходимости используйте скребок.

Чугун способен накапливать на поверхности остатки пригоревшего жира. Поэтому хозяйки часто интересуются, как отмыть чугунную сковороду от нагара. Для этого переверните влажную сковородку доверху дном, посыпьте щедро содой и слейте столовым уксусом. Эта химическая реакция быстро справится с нагаром.

Как отмыть старую алюминиевую сковороду - бабушкины секреты

Этот быстрый лайфхак поможет решить, как отмыть алюминиевую сковороду от нагара, при чем как снаружи, так и в середине. Поместите сковороду в большую емкость и приготовьте раствор из 1,5 л воды, 1 бруска хозяйственного мыла, измельченного на терке, а также стакан уксуса. Залейте раствор в емкость со сковородкой, прокипятите 30 минут, накрыв крышкой. Затем промойте водой и губкой.

Как мы ранее рассказывали, иногда даже самое простое блюдо на сковородке вызывает настоящее раздражение, ведь масло "стреляет", добавляет дискомфорта и портит опрятность кухни. Хм-м-м, возможно, вы до сих пор не знаете, как наливать масло на сковородку, чтобы не стреляло? Сейчас расскажем подробно.

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