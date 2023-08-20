Вы будете удивлены, что не знали об этом раньше.

Иногда даже самое простое блюдо на сковородке вызывает настоящее раздражение, ведь масло "стреляет", добавляет дискомфорта и портит опрятность кухни. Хм-м-м, возможно, вы до сих пор не знаете, как правильно наливать масло на сковородку? Сейчас расскажем подробно.

Опытные кулинары знают, когда заливать масло на сковородку, чтобы избежать неприятных ожогов на коже и липкого налета на кухонных поверхностях. Этот способ очень прост.

Что делать, чтобы масло не стреляло на сковороде - действенный лайфхак

Большинство хозяек льют масло на холодную сковородку, а затем включают огонь. Казалось бы, что тут такого? Но это и есть та ошибка, из-за которой появляются масляные брызги.

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Чтобы масло не "стреляло", его нужно налить в разогретую сковородку. Резкий перепад температур не даст жидкому продукту разлетаться во все стороны. При этом не имеет значения, сколько масла наливать на сковородку. Брызг все равно не будет.

Есть один нюанс: разогреть сковороду - не значит поставить ее на самый мощный огонь. Достаточно среднего.

Теперь вы знаете, можно ли лить масло на раскаленную сковородку. Впрочем, встает вопрос, как понять, что сковорода разогрелась. В современных кухонных девайсах есть индикатор, который подсказывает, что поверхность уже достаточно горячая. Впрочем, без индикатора это также легко сделать. Просто поднесите руку на безопасном расстоянии к поверхности сковороды. Если вы чувствуете мгновенное тепло, значит сковородка уже разогрета.

Как разогреть сковороду с маслом - решение есть

Сковороды с антипригарным покрытием могут потерять свои свойства во время стремительного нагрева, а чугунные - получат точки перегрева. Лучше всего разогревать такие сковородки на умеренном огне вместе с маслом.

Кулинары знают важный нюанс, как разогреть сковороду для блинов. Для этого необходимо на умеренном огне немного разогреть поверхность сковороды, затем смазать ее маслом, или маслом с помощью силиконовой кисточки и поставить на огонь еще немного разогреваться.

Бабушкин способ, как понять, что масло разогрелось

Мы подробно разобрались, как разогреть подсолнечное масло, поэтому пора выяснить, как проверить, что оно достигло нужной температуры. Наши бабушки использовали для этого хлебные крошки. Если те равномерно и быстро поджаривались, то масло уже разогрелось.

Обратите внимание, что дымящееся масло достигло аномальной температуры более 200 градусов. Оно уже токсичное для человеческого организма.

Напомним, если не знаете, как отмыть пригоревшую сковородку с антипригарным покрытием, то УНИАН подготовил топ лучших лайфхаков.

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