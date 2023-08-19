Если вы не знаете, как отмыть сковороду от пригоревшей еды, - попробуйте использовать проверенные способы.

Если вы часто готовите, а еще не знаете, как отмыть очень грязную сковороду с антипригарным покрытием от жира снаружи, то мы поможем вам разобраться с этой проблемой быстро и просто, и вы не испортите достаточно дорогую вещь.

Опытные хозяйки для такой процедуры используют доступные ингредиенты - уксус и нашатырный спирт. Будьте осторожны во время их использования - стоит сделать небольшой сквозняк в помещении, в котором вы будете работать, а также защитить руки и дыхательные пути.

Как отмыть сковороду уксусом - инструкция

Самое главное, что такой способ не навредит покрытию сковороды.

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Вам понадобятся эти ингредиенты:

пищевая соль;

столовый уксус (9%).

Для проведения простой процедуры также будет нужна кухонная губка.

Как отмыть сковороду с антипригарным покрытием солью и уксусом пошагово

Сначала вам нужно будет насыпать на дно сковороды достаточно толстый слой соли. Потом налить на соль уксус. С помощью губки превратить все в пасту и распределить ее по поверхности. Обработанную сковороду укутать целлофаном и оставить все отмокать на 30 минут. Потом отчистить от поверхности нагар.

Как отмыть сковороду нашатырным спиртом - лайфхак

Такой способ достаточно агрессивный, поэтому нужно обязательно быть в перчатках и в маске.

Вот, что нужно для процедуры:

нашатырь;

мусорные пакеты.

Возьмите также большую губку.

Как быстро отмыть сковороду нашатырем - главные шаги

В первую очередь, открутите от сковороды ручку. Потом положите сковородку в один мусорный пакет, а после этого уложите по очереди еще в два. Таким образом вы сможете уберечь себя и близких от неприятного запаха. Главное - проследите, чтобы пакеты были целыми.

Налейте нашатырь на губку и наносите на низ сковороды. Закрутите пакеты и плотно завяжите ниткой. Лучше всего подготовленную сковороду оставить на ночь в покое. Если нагара очень много - не пожалейте нашатыря и оставьте вещь дольше в пакетах. Потом просто снимите нагар со сковородки губкой, он должен очень легко отходить.

Мы с вами разобрались, как отмыть антипригарную сковороду снаружи двумя простыми способами. Стоит отметить, что не очень грязную вещь внутри тоже можно очень быстро сделать почти как новой. Вам для этого понадобится только половина лимона. Разрежьте фрукт пополам, а потом его мякотью и соком начните чистить внутреннее покрытие сковороды.

УНИАН ранее посоветовал, как сделать обычную сковороду антипригарной.

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