Итак, вы купили кокос - как открыть теперь это фрукт? Не спешите искать пилку и сверло - это можно сделать по-другому. Рассказываем, как легко открыть кокос с помощью ножа, молотка и духовки.
- Как открыть кокос ножом
- Как быстро открыть кокос с помощью молотка
- Как открыть кокос без молотка и ножа
Как открыть кокос ножом
Один из способов, как открыть кокос в домашних условиях – это с помощью ножа с широким лезвием. Здесь есть важный нюанс - резать кокос не нужно. Чтобы открыть его, сделайте следующее:
- возьмите кокос в одну руку так, чтобы его "глазки" (это три кружочка, которые есть на кокосе) смотрели в сторону запястья или пальцев (!);
- подставьте под кокос глубокую миску;
- возьмите в другую руку нож и тупой стороной лезвия отбивайте плод по периметру - для этого поворачивайте его в руке;
- бейте, пока плод не расколется пополам.
Кокосовая вода выльется в ту самую миску, которую подставили под кокос.
Еще один способ, как открыть кокос питьевой - слить из него воду, а затем расколоть. Делают это так:
- найдите самый большой "глазок" на кокосе - он будет и самый мягкий;
- аккуратно проткните его с помощью штопора или шила;
- слейте с кокоса воду.
Расколите кокос с помощью ножа, как говорили об этом выше.
Как быстро открыть кокос с помощью молотка
Для этого нужно слить кокосовую воду, а сам плод завернуть в полотенце. Положите на ровную поверхность и стукните по кокосу молотком – плод расколется на несколько частей.
Как открыть кокос без молотка? Сделайте все то же самое, но возьмите камень.
Как открыть кокос без молотка и ножа
Если вдруг не выходит расколоть кокос описанными выше способами - есть еще один, с помощью духовки:
- слейте с кокоса воду;
- разогрейте духовку до 190°C, положите кокос на противень и поставьте в духовку на 10 минут - на плоде появится трещина;
- возьмите в руку и стукните (можно ножом) - кокос просто расколется.
Если через 10 минут трещина не появилась, держите еще, проверяя его каждые 2 минуты.
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