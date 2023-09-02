Как правильно открыть кокос, чтобы не разлить кокосовую воду и не пораниться.

Итак, вы купили кокос - как открыть теперь это фрукт? Не спешите искать пилку и сверло - это можно сделать по-другому. Рассказываем, как легко открыть кокос с помощью ножа, молотка и духовки.

Как открыть кокос ножом

Один из способов, как открыть кокос в домашних условиях – это с помощью ножа с широким лезвием. Здесь есть важный нюанс - резать кокос не нужно. Чтобы открыть его, сделайте следующее:

возьмите кокос в одну руку так, чтобы его "глазки" (это три кружочка, которые есть на кокосе) смотрели в сторону запястья или пальцев (!);

подставьте под кокос глубокую миску;

возьмите в другую руку нож и тупой стороной лезвия отбивайте плод по периметру - для этого поворачивайте его в руке;

бейте, пока плод не расколется пополам.

Кокосовая вода выльется в ту самую миску, которую подставили под кокос.

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Еще один способ, как открыть кокос питьевой - слить из него воду, а затем расколоть. Делают это так:

найдите самый большой "глазок" на кокосе - он будет и самый мягкий;

аккуратно проткните его с помощью штопора или шила;

слейте с кокоса воду.

Расколите кокос с помощью ножа, как говорили об этом выше.

Как быстро открыть кокос с помощью молотка

Для этого нужно слить кокосовую воду, а сам плод завернуть в полотенце. Положите на ровную поверхность и стукните по кокосу молотком – плод расколется на несколько частей.

Как открыть кокос без молотка? Сделайте все то же самое, но возьмите камень.

Как открыть кокос без молотка и ножа

Если вдруг не выходит расколоть кокос описанными выше способами - есть еще один, с помощью духовки:

слейте с кокоса воду;

разогрейте духовку до 190°C, положите кокос на противень и поставьте в духовку на 10 минут - на плоде появится трещина;

возьмите в руку и стукните (можно ножом) - кокос просто расколется.

Если через 10 минут трещина не появилась, держите еще, проверяя его каждые 2 минуты.

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