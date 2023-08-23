Сколько варить молодую кукурузу в кастрюле, мультиварке и как готовить в микроволновке, на гриле и в духовке, чтобы получилось безумно вкусно.

Кукурузу любят почти все, поэтому ни за что не пропускают сезона - как только початки созревают, их тут же готовят и поедают. Особо заядлые кукурузоманы умудряются даже заморозить вареную кукурузу на зиму. И уж они знают толк в том, как ее приготовить. Как правильно варить кукурузу и какую лучше брать, сколько готовить после закипания и нужно ли солить - рассказываем все главные секреты сочных и вкусных початков.

Как выбрать кукурузу

Чтобы кукуруза получилась сочной, вкусной и полезной, нужно ее правильно выбирать:

берите сезонную молодую кукурузу - августовскую, с белыми или светло-желтыми ровными и плотными зернами;

у молодой кукурузы при нажиме из зерен вытекает белый сок, если сок ярко-желтый - кукуруза уже старенькая или долго лежала;

если есть возможность, берите кукурузу в листьях - они должны быть зеленые, а не засохшие.

Сколько по времени варить кукурузу

На вопрос "Как долго варить кукурузу?" нет единого ответа - все зависит от сорта, степени зрелости, сорта, размера початка и как вы ее готовите.

Видео дня

В среднем молодую кукурузу в листьях нужно варить 10-20 минут. Спустя 10 минут каждые 5 минут следует проверять ее готовность - с помощью зубочистки или вилки. Если же кукуруза уже зрелая, то на ее приготовление уйдет 2-3 часа после закипания воды.

Как правильно варить кукурузу, чтобы она была мягкой

Какой бы ни была кукуруза, есть несколько общих рекомендаций по варке:

перед приготовлением помойте кукурузу под проточной водой и замочите початки на час - так зерна будут мягче;

берите одинаковые по размеру початки - так они равномерно проварятся;

закладывайте кукурузу в холодную воду, а не в кипяток;

варить кукурузу можно в листьях, но только если она свежая - будет более ароматной;

готовьте кукурузу в посуде с толстыми стенками и плотной крышкой.

Секрет: чтобы вкус у кукурузы стал более нежным, положите в воду при варке немного сахара. После варки слейте воду, а посуду с кукурузой укутайте полотенцем и дайте ей дойти 30-60 минут - так она станет более сочной и ароматной.

Нужно ли солить воду при варке кукурузы? Нельзя. Если сразу посолить, то кукуруза станет жесткой. Солить лучше уже сваренную кукурузу или за 5 минут до окончания варки.

Как надо варить кукурузу - 5 способов

Кукурузу можно готовить не только в кастрюле, но и в микроволновке, мультиварке или пароварке, духовке и на гриле.

Как варить кукурузу в кастрюле

Здесь все просто: початки кукурузы варят на плите, в листьях или без, можно в воде, а можно в молоке - так она будет сочнее и сливочной на вкус. Среднее время варки - 25 минут с момента закипания.

Как варить кукурузу в мультиварке

Початки следует порезать на кусочки, которые помещаются в чашу мультиварки. Залить водой и выбрать режим "Суп". Готовить (под крышкой) 15 минут с момента закипания воды, если кукуруза молодая, и 30-40 минут – если зрелая.

Как варить кукурузу в початках в микроволновке

В микроволновке лучше всего готовить молодую кукурузу. Початки перед этим нужно почистить и подержать в воде около 1 часа. После завернуть в рукав для запекания или полиэтиленовый пакет, завязать, сделать в нем иглой несколько отверстий (для пара), готовить в жаропрочной посуде на высокой мощности 5-10 минут.

Как готовить кукурузу в духовке

Уложите початки в форму для запекания и готовьте от 40 минут до 2 часов, в зависимости от спелости.

Как готовить кукурузу на гриле

На мангале кукурузу можно готовить как целиком, так и кусочками - надеть на шампуры и обжарить.

Есть другой вариант. Перед жаркой замочить на 15 минут в воде, затем очистить до половину (просто отвернуть листья), смазать растительным маслом, посолить, завернуть и положить на 5-7 минут на угли. После сдвинуть на край, накрыть крышкой и выдержать еще 15 минут.

Ранее мы рассказывали, можно ли пить растительное молоко каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: