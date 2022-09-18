Как поступить, если заклинил механизм открывания дверей микроволновки и как безопасно открыть ее - узнайте в материале УНИАН.

Не бывает ничего вечного - любой механизм выходит из строя, в том числе, микроволновая печь. Неприятная ситуация - разогревать еду и вдруг обнаружить, что дверца не открывается. УНИАН расскажет, как открыть микроволновку, если сломалась кнопка.

Ранее мы говорили о том, что делать, если стиральная машинка не открывается.

Как открыть заблокированную микроволновку - причины и решение

Мастера по ремонту микроволновых печей называют всего пять причин, по которым дверца микроволновки может не открываться. В зависимости от ситуации действовать нужно по-разному, но чего точно не следует делать - это тянуть дверцу на себя изо всех сил. Так вы только сломаете механизм и ничего не добьетесь.

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Сломанная ручка

Первая причина - ручка на дверце или кнопка открывания неисправна, но таймер и механизм открывания работают. В таком случае вы можете или удобно зафиксировать ручку, или несильно потянуть за саму раму дверцы. Если с дверцей все нормально, но она все равно не открывается, значит, из строя вышел механизм блокировки. В таком случае вам придется отключать микроволновку от сети и обращаться в сервисный центр.

Сломанные защелки

У каждой микроволновки на дверцах есть защелки, которые цепляются за штоки замков, когда дверь печи закрывается. После окончания работы устройства, при открывании дверцы, защелки отцепляются.

Определить такую поломку несложно - нужно легонько потянуть дверь на себя. Если у вас появится ощущение, как будто дверь изнутри что-то держит, то нужно отключить микроволновку от сети и проверить защелки и замки. Возможно, в отверстия забился мусор, но если нет, то придется купить и поставить новые защелки.

Сломанные пружины

На дверце микроволновки есть пружина, которая работает, когда вы открываете и закрываете технику. Со временем пружина изнашивается, особенно в механических моделях, поэтому здесь решение проблемы только одно - заменить ее на новую самостоятельно или с помощью специалиста.

Сломанная кнопка

Кнопки на микроволновках бывают сенсорными и пружинными и так же, как и дверцы, каждый раз участвуют в работе устройства. Определить поломку легко - нажмите на кнопку (если она пружинная) и посмотрите, что будет. Сломанная кнопка реагирует на нажатие иначе - "западает", не издает никаких характерных щелчков или, наоборот, издает, хотя не должна. С сенсорной кнопкой все проще - она либо будет реагировать на нажатие, либо нет.

В таком случае вам нужно отключить микроволновку от сети, поставить ее на ровную поверхность и линейкой поддеть дверцу так, чтобы открыть защелки. После проверки всех механизмов самостоятельно заменить их или отнести бытовую технику в ремонт.

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