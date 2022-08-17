Как открыть стиральную машину во время стирки и что делать, если дверца заблокирована - узнайте в материале УНИАН.

Некоторые хозяйки сталкиваются с проблемой - машинка достирала вещи, их бы в пору достать и развесить, но нет - дверца оказывается заблокированной. Иногда для того, чтобы "Сезам открылся", нужно подождать 2-3 минуты, но если и по истечении этого времени машинка не собирается отдавать белье - УНИАН расскажет, что делать, если стиральная машина не открывается после стирки.

Ранее мы говорили о том, что нельзя стирать в стиральной машине.

Что делать, если стиральная машинка не открывается - полезный гайд

Итак, вы знаете о том, что любая СМА не открывает дверцу сразу - ей нужно какое-то время "на подумать" и закончить цикл стирки, даже если таймер показывает окончание процесса. Как правило, нескольких минут достаточно, но бывают случаи, когда машинка продолжает держать белье в заложниках. Тогда приходится забирать вещи у нее принудительно - УНИАН рассказывает, как.

Отключить электричество

Не во всем доме, конечно, а лишь обесточить стиралку. Вам нужно вытащить вилку из розетки и оставить в таком положении машинку на 10-30 минут. После этого - аккуратно надавить на замок в дверце и попробовать открыть устройство.

ВАЖНО: этот способ поможет, только если проблема в самом замке. Дело в том, что во время стирки термопластина внутри деформируется, а замок запирается. Обесточив машинку, вы лишите питания и все внутренние механизмы, они остынут и вернутся в исходное положение.

Использовать аварийный тросик

Если у вас современная машинка, то у нее есть тросик, предназначенный для аварийного открытия дверцы. Посмотрите туда, где находится сливной фильтр - именно там располагается конец этого тросика. Чаще всего, производители окрашивают его в яркие цвета, чтобы повысить шансы "помощника" быть обнаруженным. Потяните за тросик - дверца откроется.

Прибегнуть к подручным средствам

Найдите в доме тонкую проволоку или веревку и осторожно заведите ее за люк стиральной машины - туда, где располагается замок. Свободные концы должны остаться снаружи - у вас в руках. Далее вам нужно потянуть за концы веревки или проволоки в направлении, обратном от люка - то есть, на себя или в сторону от себя. Так вы зацепите замок и откроете дверь стиралки.

Альтернативный вариант - пластиковая карта, которую также нужно просунуть в область замка и надавить, чтобы механизм сработал на открытие.

Разобрать стиральную машинку

Не пугайтесь - такой метод под силу даже девушкам, ничего и никогда до этого не разбиравшим. Вам нужно:

снять верхнюю крышку стиральной машины;

посмотреть сверху - вы должны увидеть заклинивший замок;

дотянуться до него рукой и нажать на фиксатор.

Обращайте внимание, что в некоторых устройствах нужно сначала снимать заднюю стенку машинки, а потом - верхнюю. И чего уж точно делать не стоит, так это интенсивно дергать за дверцу - вы ее так не откроете, а только сломаете, обеспечив себе непредвиденные расходы на ремонт машинки.

А для того, чтобы открыть стиральную машинку во время стирки, нужно лишь нажать на кнопку "Пауза" - но обязательно однократно и быстро.

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