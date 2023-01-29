Какой способ вернуть плите былой блеск самый эффективный - узнайте в статье.

Грязная плита может испортить вид любой кухни, однако избежать ее загрязнения практически невозможно. Мытье духовки - еще более сложная задача, так как "борьба" с остатками еды в неудобном положении очень утомляет. Существует легкий способ отмыть ее за 15 минут.

Ранее мы писали, как очистить плиту от старого жира и нагара с помощью народных средств.

Как отмыть плиту - полезный лайфхак

Мало кто знает, но заменить едкие химические средства можно таблетками для посудомоечной машины. Это удобно, быстро и эффективно. Содержащиеся в этих таблетках вещества прекрасно справляются с жиром, налетом и грязью.

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Итак, берем две стандартные таблетки для посудомоечной машины и заливаем их небольшим количеством воды (200-250 миллилитров) в ведерке. Они должны полностью раствориться в жидкости. При необходимости можно их помешать.

Затем окунаем в средство губку и наносим его на плиту, внутрь духовки и на стеклянную дверцу. Берем обычные бумажные полотенца, смачиваем их нашим средством и оставляем в духовке на 10-15 минут.

Потом тщательно вытираем плиту сухой и мокрой тряпками, чтобы убрать остатки моющего. Это средство отлично поможет отмыть плиту от жира.

Помните, что во время уборки нужно использовать резиновые перчатки, чтобы химические вещества не попали на кожу. Это может вызвать аллергическую реакцию, сухость или раздражение.

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