Как очистить очень грязную плиту, не используя химические вещества, узнайте в материале УНИАН.

Негласное правило любой хозяйки - мыть плиту сразу после приготовления пищи. Любые остатки еды, оставаясь на варочной поверхности и регулярно подвергаясь высоким температурам, присыхают и застывают, а отмыть их потом - задача не из легких. УНИАН расскажет, как очистить нагар на газовой плите и чем лучше всего это делать.

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Прежде, чем приступать к мытью плиты, возьмите на вооружение несколько рекомендаций, соблюдая которые, вы сможете быстро и безопасно убрать на кухне.

Как отмыть газовую плиту от жира в домашних условиях

В процессе приготовления пищи на варочную поверхность попадают капли жира, кипятка, специи или кусочки твердой пищи. Если вовремя это не убрать, то потом остатки продуктов превращаются в черный нагар, тяжело поддающийся очистке. Мы собрали несколько проверенных вариантов, которые можно использовать, если вам не нравится пользоваться бытовой химией.

Уксус

Наиболее оптимальный вариант - перелить уксус в пульверизатор и попшикать им проблемные участки. Если пульверизатора нет, то используйте губку, смоченную в уксусе. Нанесите продукт на загрязнения, оставьте на 15-20 минут, затем потрите и смойте водой.

Для того, чтобы отмыть ручки и конфорки, приготовьте раствор - на 200 мл уксуса 700 мл воды. Опустите туда части кухонного гарнитура и прокипятите на плите 20 минут. Затем промойте чистой водой и вытрите насухо.

Сода

Приготовьте очищающую кашицу из соды и воды, нанесите ее на грязные участки и оставьте на полчаса. Затем аккуратно уберите соду салфеткой и вытрите плиту насухо. Тереть ни в коем случае нельзя - оставите царапины на поверхности.

Можно смешать соду с уксусом, наливая на плиту сначала уксус, а затем насыпая порошок соды. Подождите несколько минут и уберите шипящую пену вместе с грязью.

Горчичный порошок и соль

Если вы хотите использовать горчицу, то покупайте ее в порошке. Приготовьте кашицу из горчичного порошка и воды, нанесите ее на загрязнения и оставьте на 20 минут. Затем мягкой губкой потрите плиту и смойте порошок чистой водой.

Поваренная соль - еще один хороший помощник для хозяюшек. Необходимо растворить 20 грамм соли в стакане воды, нанести смесь на плиту и оставить на ночь. Утром смыть раствор чистой водой и вытереть поверхность насухо.

Нашатырный спирт

Аммиак - действенное средство против старой засохшей грязи на плите. Вам нужно растворить 1 ч.л спирта в 200 мл воды и нанести раствор на плиту. Через 10 минут вытереть мягкой губкой, смоченной в воде. Съемные детали от плиты оптимально замочить в таком растворе на 20-30 минут, а труднодоступные участки протереть ватной палочкой, смоченной в нашатыре.

Хозяйственное мыло

Это средство лучше всего подходит для стеклокерамики и эмали, так как не повреждает чувствительную поверхность. Смешайте 2 ст. л. соды, 40 мл. уксуса и 1 ст. л. натертого мыла, добавьте немного воды и перемешайте раствор. Кашицу нанесите на загрязненные участки, оставьте на 1-2 часа, а затем смойте водой.

Эмалированные решетки или те, что сделаны из нержавейки, можно погрузить в такой раствор на 10 часов, после чего потереть жесткой губкой и промыть водой. Если детали плиты не слишком грязные, то хватит 20 минут замачивания.

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