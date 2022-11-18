Как узнать, свежие яйца или нет, чтобы зря не потерять деньги и не отравиться - узнайте в материале УНИАН.

Цены на яйца в Украине многократно возросли за несколько месяцев - именно поэтому жители нашей страны, экономя деньги, хотят приобрести максимально свежий продукт. УНИАН выяснил, как понять, что яйцо протухло еще в магазине и не принести домой пропавший экземпляр.

Ранее мы говорили о том, что можно использовать вместо яиц в фарше и выпечке.

Как проверить свежесть яиц в магазине - лайфхаки

Подойдя к прилавку, вы должны совершить несколько действий прежде, чем положить лоток с яйцами себе в корзину:

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найти угол - яйца со слегка приподнятым тупым углом точно протухли;

- яйца со слегка приподнятым тупым углом точно протухли; не увидеть ни одного повреждения - сколы и трещины на яйцах недопустимы;

- сколы и трещины на яйцах недопустимы; оценить срок годности яиц - они пригодны в пищу 30 дней с даты производства;

- они пригодны в пищу 30 дней с даты производства; потрясти яйцо - если нет посторонних звуков, значит, яйцо свежее.

Лучше всего покупать яйца у проверенных поставщиков, но в магазинах можно обойтись и этими четырьмя лайфхаками. Также опытные кулинары советуют покупать яйца как можно ближе к фермам, где выращивают кур - так шанс купить свежий продукт заметно возрастает.

Как проверить свежесть яиц в домашних условиях - три способа

Если вы принесли яйца домой и все еще не уверены в их качестве или продукт лежит в холодильнике долго, а вы не уверены, что его можно есть - сделайте вот, что:

снова потрясите яйцо - стабильное отсутствие звуков взбалтывания говорит о том, что продукт можно употреблять;

- стабильное отсутствие звуков взбалтывания говорит о том, что продукт можно употреблять; разбейте яйцо - желток должен быть выпуклым, а белок - вязким и плохо собранным вокруг желтка;

- желток должен быть выпуклым, а белок - вязким и плохо собранным вокруг желтка; поместите яйца в воду - если они остались лежать на дне горизонтально, значит, свежие.

Яйца в воде могут вести себя по-разному. К примеру, экземпляры, которые поднимаются тупым углом вверх - яйца не первой свежести, но все еще пригодные в пищу. Те яйца, которые полностью всплыли на поверхность, есть уже нельзя - лучше выбросить.

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