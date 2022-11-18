Цены на яйца в Украине многократно возросли за несколько месяцев - именно поэтому жители нашей страны, экономя деньги, хотят приобрести максимально свежий продукт. УНИАН выяснил, как понять, что яйцо протухло еще в магазине и не принести домой пропавший экземпляр.
Ранее мы говорили о том, что можно использовать вместо яиц в фарше и выпечке.
Как проверить свежесть яиц в магазине - лайфхаки
Подойдя к прилавку, вы должны совершить несколько действий прежде, чем положить лоток с яйцами себе в корзину:
- найти угол - яйца со слегка приподнятым тупым углом точно протухли;
- не увидеть ни одного повреждения - сколы и трещины на яйцах недопустимы;
- оценить срок годности яиц - они пригодны в пищу 30 дней с даты производства;
- потрясти яйцо - если нет посторонних звуков, значит, яйцо свежее.
Лучше всего покупать яйца у проверенных поставщиков, но в магазинах можно обойтись и этими четырьмя лайфхаками. Также опытные кулинары советуют покупать яйца как можно ближе к фермам, где выращивают кур - так шанс купить свежий продукт заметно возрастает.
Как проверить свежесть яиц в домашних условиях - три способа
Если вы принесли яйца домой и все еще не уверены в их качестве или продукт лежит в холодильнике долго, а вы не уверены, что его можно есть - сделайте вот, что:
- снова потрясите яйцо - стабильное отсутствие звуков взбалтывания говорит о том, что продукт можно употреблять;
- разбейте яйцо - желток должен быть выпуклым, а белок - вязким и плохо собранным вокруг желтка;
- поместите яйца в воду - если они остались лежать на дне горизонтально, значит, свежие.
Яйца в воде могут вести себя по-разному. К примеру, экземпляры, которые поднимаются тупым углом вверх - яйца не первой свежести, но все еще пригодные в пищу. Те яйца, которые полностью всплыли на поверхность, есть уже нельзя - лучше выбросить.