Можно ли заменить яйца другими продуктами и как это правильно делать - узнайте в материале УНИАН.

От яиц можно отказываться по разным причинам - вегетарианцы, худеющие люди и те, кто соблюдает пост, имеют такую привычку. Однако, сейчас цены на яйца в Украине стали непомерно высокими - как будто, несут их экзотические животные. УНИАН выяснил, чем можно заменить яйца на завтрак, в тесте или фарше.

Чем заменить яйца в дрожжевом тесте или любом другом

Яйца в тесте нужны для того, чтобы скрепить все остальные ингредиенты вместе. В качестве альтернативы вы можете использовать:

1 ст.л перемолотых семян льна + 3 ст.л воды, перемешать, оставить в холодильнике на 15 минут для набухания;

1 ст.л кукурузного крахмала + 2 ст.л воды, перемешать до однородной консистенции;

2 ст.л картофельного крахмала;

2 ст.л овсяных хлопьев + 2 ст.л воды, перемешать до однородной консистенции.

Также вы можете просто использовать майонез в количестве 3 ст.л, но учтите, что в составе майонезов (всех, кроме постных) есть яйца, поэтому такой вариант подойдет только тем, у кого просто нет яиц, а не тем, кто не ест их по идеологическим соображениям.

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Чем заменить яйца в выпечке - веган вариант

В следующих рецептах не используется никаких продуктов животного происхождения, но они также являются удачными в случае отсутствия яиц в холодильнике:

1 ч.л соды + 1 ч.л уксуса, залить соду уксусом, быстро добавить в тесто и перемешать;

2 ч.л разрыхлителя + 2 ч.л воды + 1 ст.л растительного масла, сухие ингредиенты добавить к сухим составляющим теста, жидкие - к жидким;

2 ст.л соевой или нутовой муки + 2 ст.л воды, тщательно взбить венчиком.

Также УНИАН предлагает рецепт, в котором есть молоко - такой вариант, конечно, веганам не понравится, но может быть удобен для других людей.

К примеру, вы можете смешать 2 ст.л молока + 0.5 ст.л соды + 0.5 ст.л лимонного сока. Все перемешать до однородной консистенции и добавить в тесто.

Чем заменить яйца в блинах - лайфхаки

Блины также можно приготовить без яиц, если знать, какие продукты выгодно их заменяют. К таким относятся следующие сочетания:

2 ст.л овсяных хлопьев + 2 ст.л воды, хлопья нужно замочить в воде, а потом добавить в тесто;

1 ч.л соды + 1 ст.л сметаны или кефира, все перемешать до однородной консистенции и добавить в тесто;

1 ст.л картофельного крахмала + 1 ст.л сметаны (растительного масла) + 1 ст.л воды, тщательно перемешать, добавить в тесто.

Также вы можете заменить яйцо бананами, если они вдруг оказались у вас под рукой. Вам хватит половинки спелого банана, который нужно измельчить блендером или вилкой, добавить к нему разрыхлитель (на кончике ножа) и всю эту смесь добавить в тесто.

Что можно добавить в фарш вместо яиц - рекомендации

Яйца в мясном фарше нужны для того, чтобы масса не распадалась при жарке, а хорошо держала форму. С этой задачей могут справиться и другие продукты:

пшеничная мука;

картофельное пюре;

сырой картофель, натертый на терке;

белый хлеб, размоченный в воде или молоке;

кукурузный или картофельный крахмал;

соевая или нутовая мука;

овсяные хлопья;

круглый разваренный рис.

Если вам также интересно, какой продукт может заменить яйца в рационе в принципе, то это, конечно, сыр тофу, адыгейский. Текстура этих сыров приближена к яичному белку, так что, разницы вы не почувствуете.

Для того, чтобы сделать, к примеру, безе, для приготовления которого необходимы взбитые белки, отварите нут и используйте эту жидкость - она имеет нейтральный вкус и аромат, а взбивается ничуть не хуже привычного нам с вами куриного яйца.

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