От яиц можно отказываться по разным причинам - вегетарианцы, худеющие люди и те, кто соблюдает пост, имеют такую привычку. Однако, сейчас цены на яйца в Украине стали непомерно высокими - как будто, несут их экзотические животные. УНИАН выяснил, чем можно заменить яйца на завтрак, в тесте или фарше.
- Чем заменить яйца в дрожжевом тесте или любом другом
- Чем заменить яйца в выпечке - веган вариант
- Чем заменить яйца в блинах - лайфхаки
- Что можно добавить в фарш вместо яиц - рекомендации
Чем заменить яйца в дрожжевом тесте или любом другом
Яйца в тесте нужны для того, чтобы скрепить все остальные ингредиенты вместе. В качестве альтернативы вы можете использовать:
- 1 ст.л перемолотых семян льна + 3 ст.л воды, перемешать, оставить в холодильнике на 15 минут для набухания;
- 1 ст.л кукурузного крахмала + 2 ст.л воды, перемешать до однородной консистенции;
- 2 ст.л картофельного крахмала;
- 2 ст.л овсяных хлопьев + 2 ст.л воды, перемешать до однородной консистенции.
Также вы можете просто использовать майонез в количестве 3 ст.л, но учтите, что в составе майонезов (всех, кроме постных) есть яйца, поэтому такой вариант подойдет только тем, у кого просто нет яиц, а не тем, кто не ест их по идеологическим соображениям.
Чем заменить яйца в выпечке - веган вариант
В следующих рецептах не используется никаких продуктов животного происхождения, но они также являются удачными в случае отсутствия яиц в холодильнике:
- 1 ч.л соды + 1 ч.л уксуса, залить соду уксусом, быстро добавить в тесто и перемешать;
- 2 ч.л разрыхлителя + 2 ч.л воды + 1 ст.л растительного масла, сухие ингредиенты добавить к сухим составляющим теста, жидкие - к жидким;
- 2 ст.л соевой или нутовой муки + 2 ст.л воды, тщательно взбить венчиком.
Также УНИАН предлагает рецепт, в котором есть молоко - такой вариант, конечно, веганам не понравится, но может быть удобен для других людей.
К примеру, вы можете смешать 2 ст.л молока + 0.5 ст.л соды + 0.5 ст.л лимонного сока. Все перемешать до однородной консистенции и добавить в тесто.
Чем заменить яйца в блинах - лайфхаки
Блины также можно приготовить без яиц, если знать, какие продукты выгодно их заменяют. К таким относятся следующие сочетания:
- 2 ст.л овсяных хлопьев + 2 ст.л воды, хлопья нужно замочить в воде, а потом добавить в тесто;
- 1 ч.л соды + 1 ст.л сметаны или кефира, все перемешать до однородной консистенции и добавить в тесто;
- 1 ст.л картофельного крахмала + 1 ст.л сметаны (растительного масла) + 1 ст.л воды, тщательно перемешать, добавить в тесто.
Также вы можете заменить яйцо бананами, если они вдруг оказались у вас под рукой. Вам хватит половинки спелого банана, который нужно измельчить блендером или вилкой, добавить к нему разрыхлитель (на кончике ножа) и всю эту смесь добавить в тесто.
Что можно добавить в фарш вместо яиц - рекомендации
Яйца в мясном фарше нужны для того, чтобы масса не распадалась при жарке, а хорошо держала форму. С этой задачей могут справиться и другие продукты:
- пшеничная мука;
- картофельное пюре;
- сырой картофель, натертый на терке;
- белый хлеб, размоченный в воде или молоке;
- кукурузный или картофельный крахмал;
- соевая или нутовая мука;
- овсяные хлопья;
- круглый разваренный рис.
Если вам также интересно, какой продукт может заменить яйца в рационе в принципе, то это, конечно, сыр тофу, адыгейский. Текстура этих сыров приближена к яичному белку, так что, разницы вы не почувствуете.
Для того, чтобы сделать, к примеру, безе, для приготовления которого необходимы взбитые белки, отварите нут и используйте эту жидкость - она имеет нейтральный вкус и аромат, а взбивается ничуть не хуже привычного нам с вами куриного яйца.