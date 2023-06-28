Можно легко сделать домашнее средство, которое отмоет даже самые запущенные горелки.

Если на вашей газовой плите почернели конфорки, и пламя сквозь них еле пробивается или его вообще нет, самое время решать проблемы. С ржавчиной, нагаром и жиром на конфорках можно легко справиться, сделав домашние средства, и есть способ "оживить" пламя, не потратив на вызов мастера кругленькую сумму.

Теперь все по порядку. Для очищения алюминиевых конфорок газовых и электрических плит от сильной ржавчины и нагара дома приготовьте средство, которое состоит из таких ингредиентов:

лимонная кислота - 90 граммов;

нашатырный спирт - 20 г.

Также вам понадобится 1 литр кипятка.

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Как почистить алюминиевые горелки разных плит дома от ржавчины и нагара - лайфхак

Положите горелки в контейнер, высыпьте сверху лимонную кислоту, залейте все кипятком и аккуратно перемешайте жидкость маленькой ложкой - лимонная кислота должна полностью раствориться. После этого влейте нашатырь и сразу же закройте контейнер крышкой. Обратите внимание - нашатырный спирт очень едкий, поэтому лучше быть в маске.

Оставьте конфорки в растворе на целую ночь. Потом по ним нужно будет пройтись щеткой, чтобы удалить оставшееся загрязнение.

Как очистить конфорки электроплиты от ржавчины, мы с вами разобрались, а теперь будем бороться с жиром, который может остаться и после длительной обработки таким "агрессивным" раствором. Для обезжиривания поверхностей подготовьте:

1 л теплой воды;

средство, которым вы моете посуду.

Переложите в контейнер ранее отмоченные в растворе горелки, залейте моющим средством, возьмите зубную щетку и тщательно пройдитесь ею по всем поверхностям. После такой обработки конфорки должны стать просто идеально чистыми. Если они почти чистые, и вы просто хотите их "освежить", можно использовать щадящий раствор.

Чем очистить конфорки электрической плиты или газовой от свежей грязи

В таком случае примените не очень агрессивное домашнее средство. Для его приготовления понадобятся только кипяток и лимонная кислота. Залейте конфорки кипятком так, чтобы он их полностью покрыл, и добавьте 2 столовые ложки лимонной кислоты. После того, как вода полностью остынет, очистите поверхность конфорок от оставшегося загрязнения.

Обратите внимания, что оба способа не подходят для очистки окрашенных или эмалированных поверхностей - их внешний вид может ухудшиться. То есть красивые крышки от конфорок в такие растворы не помещайте.

Мы с вами разобрались, как почистить горелку газовой плиты или электрической, а вот теперь разберемся с более щепетильным процессом - очищением сопла. Обычно, чтобы добраться до сопла, стоит просто поднять крышку конфорки - вы там увидите маленькую дырочку, сквозь которую поступает газ.

Перед тем, как браться за основную часть работы, подготовьте "фронт" - постарайтесь максимально отчистить от грязи поверхность конфорки, которая находится возле сопла. После этого возьмите булавку и приступайте к главному.

Как прочистить сопло конфорки - инструкция

Главное в этом деле - чтобы руки не дрожали. Включите газ (не на максимум) и прочищайте дырочку булавкой. Газ должен быть включенным, чтобы грязь вылетала наружу.

В запущенных случаях булавку очень тяжело всунуть в сопло. Если у вас такая ситуация - пытайтесь постепенно выколупывать грязь, которая забила дырочку.

Благодаря вот таким простым действиям ваша конфорка снова будет работать нормально.

Ранее УНИАН писал, как отчистить плиту без усилий за 15 минут, чтобы она выглядела, как новая.

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