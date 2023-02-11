УНИАН расскажет, что делать с банановой кожурой и где применить даже испорченный фрукт.

Трудно быть равнодушными к бананам, ведь этих фруктов всегда множество на прилавках магазинов. Впрочем, не каждый знает, что бананом можно не только смаковать, но и применять для других целей.

Ранее мы рассказывали, как хранить яблоки правильно, а сегодня рассмотрим неожиданные лайфхаки о том, как можно использовать банан.

Вы будете удивлены, но банан широко применяют не только в кулинарии, но и в сфере ухода за кожей, садоводстве и даже уборке. Некоторые лайфхаки с бананом настолько неожиданны, что удивят каждого.

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Что можно сделать из банана за 5 минут для кожи - действенная маска

Спелый банан положительно влияет на кожу лица и даст фору даже дорогим кремам. Сделайте пюре из банана и нанесите его на лицо. Оставьте банановую маску на 10-15 минут и смойте прохладной водой. Кожа станет увлажненной и сияющей.

Чем полезна банановая кожура для растений - лайфхак для садоводов

Иногда бананы крайне быстро перезревают, а мягкие фрукты не всегда едят. Большинство из нас типично подумают, что приготовить из перезрелых бананов. Но их можно применить по-другому, например для того, чтобы помочь созреть другим фруктам и овощам.

Дело в том, что перезрелые бананы выделяют газ этилен. Именно он ускоряет созревание фруктов и овощей. Итак, если в вашем доме есть недозрелое авокадо, томат или яблоко - положите рядом перезрелый банан. Он ускорит процесс созревания.

Банан спасает растения - рецепты подкормки

Комнатные растения любят бананы, особенно их кожуры. Многие из нас даже не подозревают, чем полезна банановая кожура для растений. На самом деле, в ней содержится много калия, необходимого для здорового роста многих комнатных растений. Кроме того, кожура может придать блеск листьям.

Удобрять комнатные растения банановой кожурой можно двумя способами:

высушите кожуру, измельчите ее в блендере и добавляйте во время посадки растения, как сухое удобрение;

сделайте пюре из свежей кожуры банана и воды, применяйте его как жидкое удобрение во время подливу растений.

Первый тип подпитки можно смело комбинировать со вторым.

Какие растения можно удобрять банановой кожурой - варианты

Недостаток калия довольно часто приводит к уничтожению растения, поэтому банановая подкормка может служить хорошей профилактикой. Вы удивитесь, но на вопрос о том, что можно удобрять бананами, ответ прост - банановая подкормка подходит практически всем растениям.

Особенно подкормки из бананов обожают бегония и цикламен. Кроме того, фиалки рекомендуют поливать банановым настоем. Для усиления эффекта можно добавить немного зеленого чая.

Более того, бановые кожуры, перезрелые или испорченные фрукты часто добавляют во время посадки садовых роз, помидоров, папоротников и других растений на вашем садовом участке. Кстати, это хороший лафхак для тех, кто ищет, что можно сделать с испорченными бананами. Они с легкостью превращаются в питательные удобрения.

Кроме того, кожурой банана можно протирать декоративные растения, особенно с крупными листьями, которые тускнеют и опыляются. Банановые кожуры вернут им блеск.

Как использовать бананы в выпечке - рецепт

Конечно, шире всего банан применяют в кулинарии, хотя хозяйки и не слишком любят его за быстрое почернение. Этого можно избежать, запомнив один лайфхак. Банан всегда будет иметь естественный цвет, если его слегка сбрызнуть лимонным соком. Произойдет реакция, которая остановит процесс чернения фрукта.

За 5 минут из банана можно легко приготовить вкусный завтрак - панкейки. Нам понадобится:

пшеничная мука - 200 г;

разрыхлитель - 12 г;

сахар - 25 г;

яйца - 2 шт;

молоко - 240 мл.

сливочное масло - 60 г;

соль по вкусу;

банан - 2 шт;

лимонный сок по вкусу.

Смешайте в чаше соль, сахар, яйца и молоко, а затем постепенно сыпьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем. На последнем этапе добавьте в тесто сливочное масло.

Отдельно приготовьте пюре из банана, добавьте немного лимонного сока.

На разогретую сковороду порционно выкладывайте тесто, добавьте банановую начинку и прикройте ее небольшим количеством теста. Выпекайте с двух сторон и смакуйте с джемом, медом или топпингом.

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