Не все виды мяса подходят для холодца - узнайте, как не испортить блюдо.

Трудно представить зимние праздники без традиционного холодца. Ароматное и сытное блюдо является любимым у многих украинцев. Однако правильно его приготовить не так просто. Если ошибиться в выборе мяса, то холодец получится мутным, горьким и жидким.

Чтобы блюдо точно получилось вкусным и привлекательным внешне, выбирайте правильную основу. Мы рассказали, какое мясо не подходит для холодца и может испортить вкус.

Из какого мяса нельзя варить холодец

Чтобы блюдо было вкусным и равномерно застыло, бульон нужно варить из мясных частей, богатых коллагеном. Он придает холодцу характерный мясной вкус и помогает равномерно застыть. Его много в костях, хрящах, коже.

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Если же варить холодец из неподходящего мяса с небольшим количеством коллагена, то вся работа пойдет насмарку. Чтобы этого не случилось, не добавляйте в кастрюлю такие части:

Жирное мясо . Не варите бульон из свинины или баранины с большими прожилками жира. Блюдо получится слишком жирным и не застынет.

. Не варите бульон из свинины или баранины с большими прожилками жира. Блюдо получится слишком жирным и не застынет. Диетическое мясо . Если использовать только филе, то можете забыть о характерном аппетитном аромате и желейной структуре.

. Если использовать только филе, то можете забыть о характерном аппетитном аромате и желейной структуре. Пряные продукты . Не кладите в холодец мясо, которое уже приправлено специями или замариновано. Холодец стоит варить в самом конце, иначе его вкус будет испорчен.

. Не кладите в холодец мясо, которое уже приправлено специями или замариновано. Холодец стоит варить в самом конце, иначе его вкус будет испорчен. Части молодых или старых животных . Готовьте блюдо из мяса зрелых, но не молодых или старых животных. У телятины и цыпленка недостаточно коллагена в костях, и холодец не застынет. А если взять старое мясо, то оно получится жестким, а бульон будет горчить.

. Готовьте блюдо из мяса зрелых, но не молодых или старых животных. У телятины и цыпленка недостаточно коллагена в костях, и холодец не застынет. А если взять старое мясо, то оно получится жестким, а бульон будет горчить. Некачественное мясо. Самая частая причина, почему не получается холодец, это использование некачественной основы. Не стоит готовить угощение из мяса сомнительного происхождения, которое долго хранилось или много раз размораживалось.

Также блюдо можно испортить, если готовить его недостаточно долго. Тогда даже при выборе лучшего мяса текстура будет водянистой.

Что касается бюджетной курицы, то вполне возможно приготовить удачный куриный холодец из разных частей птицы. Однако в бульон, скорее всего, придется добавлять желатин, поскольку сам по себе он не застынет.

А что же тогда стоит положить в кастрюлю? Ранее мы писали, из чего варить холодец, чтобы блюдо получилось ароматным и наваристым. А также публиковали беспроигрышный рецепт - холодец, который получается с первого раза и без желатина.

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