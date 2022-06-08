Что касается рецепта консервации огурцов без соли, то можно использовать томатный кетчуп.

Многие украинцы считают, что консервация - это в первую очередь соль, если не будет соли - не будет закруток. Поэтому шеф-повар Евгений Клопотенко объяснил, действительно ли это так.

В сюжете "Сніданку з 1+1" он отметил, что эта пищевая добавка - не консервант, ее добавляют для вкуса.

Так, Клопотенко поделился рецептами консервирования огурцов и помидоров без соли. Существует, например, такая технология как помидоры в собственном соку: овощи проварите минут 10 в воде, стерилизуете банки или в микроволновке, или в духовке, пока помидоры горячие, заливаете их и закрываете. "Не нужно ни соли, ничего. Здесь есть кислота, которая все консервирует", - говорит повар.

Что касается рецепта консервации огурцов без соли, то можно использовать томатный кетчуп. Берем огурцы, провариваем их, смешиваем кетчуп с сахаром, уксусом и проваренными огурцами. Можно также использовать соевый соус вместо кетчупа, добавлять его по вкусу.

Напомним, предприятие "Артемсоль", которое временно прекратило работу из-за обстрелов россиян в Донецкой области, обеспечивало более 90% потребностей украинского населения в этой продукции. Сейчас на полках магазинов украинских городов ощущается уже дефицит соли. А там, где она есть, цены на нее заоблачные.

Украинцев успокаивают и говорят, что будут поставлять соль из-за границы в случае нехватки. Конечно, импортная соль будет дороже.

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