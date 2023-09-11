Есть две причины попробовать.

Фольга - популярная и порой даже незаменимая помощница домохозяек. Где и для чего ее только ни используют. Даже во время стирки!

Как оказалось, шарики из фольги в стиральной машине - новый, но уже достаточно известный лайфхак. УНИАН узнавал, для чего нужна фольга при стирке.

Для чего кладут шарики из фольги в стиральную машину - секрет раскрыт

Хозяйки используют фольгу во время стирки по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, чтобы нейтрализовать статическое электричество на одежде. Грубо говоря, чтобы после стирки белье и другие предметы гардероба не "слипались".

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Фольга, как металл, имеет такое свойство - нейтрализовать статическое электричество. К тому же, она не вредная для применения, так как никакой химии не содержит. Считается, что достаточно во время стирки бросить к белью всего пару шариков фольги.

Даже если после этих аргументов вопрос, зачем стирать с фольгой в стиральной машине, остается, есть еще одна причина для применения данного лайфхака.

Зачем стирать с фольгой в стиральной машине - еще один ответ

Некоторые хозяйки пользуются этим лайфхаком, чтобы избавить себя от глажки. Они убедились, что вещи, простиранные с шариками из фольги, не такие помятые. И если это действительно так, то какие могут быть еще вопросы, для чего кладут фольгу в стиральную машину?

Что же касается того, можно ли класть фольгу в стиральную машину в принципе, то противопоказаний на этот счет нет. Смело можно пробовать этот лайфхак.

Ранее УНИАН писал, как стирать детские вещи правильно, и какое очищение лучше - руками или с помощью машинки.

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