Рассказываем, можно ли стирать детские вещи обычным порошком и вместе с одеждой взрослых.

Самое главное, что должна понимать каждая мама - это обеспечение полной безопасности ребенка. Такая логика уместна не только в контексте игр или питания, но и стирки одежды.

УНИАН выяснил, каким порошком стирать детские вещи и какое очищение лучше - руками или с помощью машинки.

Нужно ли стирать новые детские вещи

Вне зависимости от того, где вы купили ребенку одежду, ее важно продезинфицировать. Как минимум, потому что вещь проходила разные стадии - лежала на складе, была в руках каких-то людей, долго висела на плечиках торгового зала. Такое воздействие окружающей среды пагубно для кожи ребенка, именно поэтому даже новые вещи обязательно нужно стирать.

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Если речь идет об одежде, приобретенной в "секонде", то здесь даже спорить не о чем - только разобраться, как стирать детские вещи из секонд хенда. Самый безопасный рецепт такой:

нагреть 5 л воды;

растворить в ней 2 ст.л поваренной соли;

добавить 100 мл уксуса;

замочить вещи на 30-60 минут;

прополоскать под проточной водой и высушить.

Если вам кажется, что этого недостаточно, можете дополнительно выварить одежду малыша в кастрюле - таким методом пользовались еще наши бабушки.

Почему нельзя стирать детские вещи со взрослыми

Не все мамочки смогли определиться, нужно ли стирать детские вещи отдельно, но мы подскажем - все дело в разнице иммунитета. Организм взрослого человека выделяет больше пота, кожного жира и других элементов дермы, чем детский, поэтому педиатры рекомендуют стирать вещи малышей отдельно. Даже постельное белье - и то нельзя смешивать.

К тому же, для стирки детской одежды всегда нужно использовать щадящие моющие средства или вообще обходиться народными рецептами, а вот для взрослых таких рекомендаций нет - организм (если не аллергик) вынесет любой порошок.

Как стирать детские вещи хозяйственным мылом и можно ли так делать

Учитывая тот факт, что во времена молодости наших бабушек не было такого изобилия порошков, каждая из хозяек отлично знала, как правильно стирать детские вещи так, чтобы ребенок не познал проблем. Помогало в этом процессе обычное хозяйственное мыло - без красителей, без отдушек, без добавок. Натуральный состав гарантирует безопасность, а это самое главное для малыша. С помощью мыла получится и от точечных пятен избавиться, и постирать вещи полностью.

Как и при какой температуре стирать детские вещи руками

Любую одежду ребенка, которая не требует серьезных мер дезинфекции, можно очистить вручную. Чем стирать детские вещи в таком случае, каждая мама решает сама, но общие рекомендации стоит учитывать:

использовать нитриловые перчатки;

температура воды - 70 градусов;

1 ст.л хозяйственного мыла на 5 л воды или детский порошок в пропорции, указанной производителем;

замачивать на 15 минут, потом стирать руками.

Дополнительный совет - воду при ополаскивании вещей нужно менять трижды, каждый раз наливая более прохладную. Также обязательно проверять, чтобы она не была мыльной, иначе кусочки мыла или порошка останутся в тканях.

Можно стирать детские вещи стиральной машине или нет

Наличие СМА в доме сильно упрощает процесс стирки, но заботливая и ответственная хозяйка обязана понимать, как стирать детские вещи в машинке, чтобы для ребенка это было безопасно. Во-первых, нельзя очищать в том же барабане ковровые дорожки, обувь и другие очень грязные предметы. Во-вторых, класть в машинку только детские вещи - отдельно от взрослых.

Несколько правил о том, на какой температуре стирать детские вещи и как:

вещи из хлопка светлых оттенков - температура до 90 градусов;

вся остальная одежда - 60-70 градусов;

включать двойное полоскание;

не использовать кондиционер;

покупать только гипоаллергенные порошки.

Отбеливать детские вещи можно, а иногда и нужно, но для таких целей выбирайте средства, в составе которых нет хлора, иначе рискуете столкнуться с зудом и сыпью у ребенка.

В предыдущем материале известный врач рассказал, чем стирать детские вещи - Комаровский дал несколько советов.

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