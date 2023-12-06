Новый год - один из самых главных праздников в году, и поэтому уже в декабре многие украинцы начинают выбирать и покупать презенты для своих близких. УНИАН расскажет, что подарить на Новый год маме, если ничего не приходит в голову.
Что можно подарить на Новый год маме - бюджетные варианты
Если "финансы поют романсы", а самого близкого человека порадовать хочется, то нужно не только понять, что подарить маме на Новый год, но и сделать так, чтобы после оплаты подарка не остаться с дырой в кошельке. Вариантов недорогих презентов, на самом деле, много:
- теплый плед;
- домашние тапочки;
- аромасвеча или диффузор с приятным запахом;
- кулон, серьги, браслет;
- шарф, перчатки, шапку;
- кошелек;
- книгу любимого автора;
- набор чая или кофе;
- оригинальную выпечку;
- семейный фотоальбом.
Кроме того, маме будет невероятно приятно, если вы напишете ей письмо собственноручно, где своими словами поблагодарите и выразите свою любовь, а также пожелаете счастья, любви и здоровья в Новом году.
Что можно купить в подарок маме на Новый год из более дорогих вариантов
Кажется, что подарить на Новый год маме именно то, что ей нужно, довольно трудно - мамы, как правило, утверждают, что им не нужно ничего. На самом деле, это, конечно, не так - если вы располагаете бюджетом, то можете выбрать вполне "серьезные" практичные и нужные вещи:
- фитнес-браслет или смарт-часы;
- оригинал любимого парфюма;
- абонемент в СПА-центр;
- билет на спектакль, концерт или фильм;
- сертификат на мастер-класс;
- набор хорошей качественной косметики;
- ювелирные украшения;
- персональный подарок с вышивкой или гравировкой;
- планшет, ноутбук, смартфон;
- брендовую сумку.
Вам нужно, прежде всего, ориентироваться на вкусы, предпочтения и хобби вашей мамы - от них будет зависеть подарок. Фотокамера, музыкальный инструмент, набор для вышивки или вязания, кулинарная книга или даже кисти с мольбертом - ассортимент довольно широк. Главное - прислушаться и присмотреться к вашей маме, и рано или поздно она даст понять, чего ей не хватает в жизни.