Каждый ребенок, пусть и взрослый, хочет порадовать свою маму в новогоднюю ночь.

Новый год - один из самых главных праздников в году, и поэтому уже в декабре многие украинцы начинают выбирать и покупать презенты для своих близких. УНИАН расскажет, что подарить на Новый год маме, если ничего не приходит в голову.

Что можно подарить на Новый год маме - бюджетные варианты

Если "финансы поют романсы", а самого близкого человека порадовать хочется, то нужно не только понять, что подарить маме на Новый год, но и сделать так, чтобы после оплаты подарка не остаться с дырой в кошельке. Вариантов недорогих презентов, на самом деле, много:

теплый плед;

домашние тапочки;

аромасвеча или диффузор с приятным запахом;

кулон, серьги, браслет;

шарф, перчатки, шапку;

кошелек;

книгу любимого автора;

набор чая или кофе;

оригинальную выпечку;

семейный фотоальбом.

Кроме того, маме будет невероятно приятно, если вы напишете ей письмо собственноручно, где своими словами поблагодарите и выразите свою любовь, а также пожелаете счастья, любви и здоровья в Новом году.

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Что можно купить в подарок маме на Новый год из более дорогих вариантов

Кажется, что подарить на Новый год маме именно то, что ей нужно, довольно трудно - мамы, как правило, утверждают, что им не нужно ничего. На самом деле, это, конечно, не так - если вы располагаете бюджетом, то можете выбрать вполне "серьезные" практичные и нужные вещи:

фитнес-браслет или смарт-часы;

оригинал любимого парфюма;

абонемент в СПА-центр;

билет на спектакль, концерт или фильм;

сертификат на мастер-класс;

набор хорошей качественной косметики;

ювелирные украшения;

персональный подарок с вышивкой или гравировкой;

планшет, ноутбук, смартфон;

брендовую сумку.

Вам нужно, прежде всего, ориентироваться на вкусы, предпочтения и хобби вашей мамы - от них будет зависеть подарок. Фотокамера, музыкальный инструмент, набор для вышивки или вязания, кулинарная книга или даже кисти с мольбертом - ассортимент довольно широк. Главное - прислушаться и присмотреться к вашей маме, и рано или поздно она даст понять, чего ей не хватает в жизни.

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