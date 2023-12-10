Никаких пенок для бритья и носков - рассказываем, что подарить мужчине на Новый год, чтобы это 100% понравилось.

Одна из самых сложных задач накануне Нового года - выбрать подарок для близких. Если это муж или парень, то это уже задача со звездочкой. Порой бывает трудно придумать, что подарить на Новый год 2024, если у мужа все есть, или какой подарок будет уместен для парня, если вы встречаетесь недавно. Мы подскажем, как выбрать презент, который точно принесет позитивные эмоции.

Что можно подарить на Новый год мужу или парню - 7 идей подарков подороже

Сразу оговоримся: выбирая, что можно подарить парню на Новый год или мужу, лучше исходить из интересов мужчины - подарок должен быть не только дорогим и красивым, но еще и полезным.

Итак, что можно подарить на Новый год 2024 из вариантов подороже:

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Набор отверток со сменными насадками

Если ваш муж или парень умеют что-то чинить, то такой набор для них будет, как находка. Тем более, как показывает практика, сами мужчины жалеют себе покупать что-то подобное.

Электрогриль

Понравится не только тем мужчинам, кто любит готовить, но и тем, кто не умеет этого делать. Благо, и готовить с электрогрилем не надо: он сам пожарит стейк.

Сертификат в магазин инструментов

Универсальный подарок и никакой головной боли - пусть идет и сам выбирает, что ему нужно.

Органайзер в машину

Если ваш любимый человек - автомобилист, то это просто незаменимая вещь для багажника - теперь там будет царить порядок.

Фитнес-браслет или умные часы

Это практичный подарок, который будет мотивировать и дисциплинировать одновременно.

Брендовая зажигалка с гравировкой

Отличный подарок даже для тех, кто не курит, а с именной гравировкой он будет еще и уникальным.

Впечатление в подарок

Один из самых беспроигрышных вариантов. Это может быть экстрим-поездка или поход в СПА - в зависимости от того, что больше нравится мужу или парню. Главное в этом подарке - эмоции и впечатления, которые останутся на всю жизнь.

Что подарить парню на Новый год 2024 или мужу из недорогих вариантов - 7 идей

Дарить дорогие подарки необязательно, ведь их ценность в другом. Да, важно внимание, и это вполне может быть и набор для бриться или носки. Или же что-то поинтересней.

Итак, что подарить мужу на Новый год 2024 или парню, чтобы было небанально и не очень дорого:

Набор для бани

Любителям попариться можно подарить набор: мочалку, шапку, халат и веник для бани. Если муж или парень не ходят в баню - будет повод сходить.

Именной бокал с пожеланиями или чашка

Этот презент и порадует, и запомнится: на таком бокале или чашке можно написать свое пожелание.

Кожаный ремень

Это то, что никогда не будет лишним - хоть пару раз, но мужчина его наденет, даже если и не носит. Лучше выбирать изделие из кожи - такой прослужит дольше.

Фотоколлаж на ватмане с воспоминаниями

Трогательный подарок, но на него придется потратить некоторое время, чтобы собрать фото и создать коллаж воспоминаний, например, за последний год.

Мотивационный скретч-постер

Нет времени возиться с ватманом и фото - дарите готовый скретч-постер с заданиями, которые сейчас есть на любой вкус. Будет мотивировать на свершение подвигов и установление рекордов, а также позволит подурачиться.

Шар на елку с совместной фотографией внутри

Такого шара не будет ни у кого - это раз, и его обязательно оценят и повесят на самое видное место - это два.

Самодельный новогодний торт

Еще один вариант трогательного подарка - торт, который вы приготовите сами. Даже если вы и балуете своего мужа или парня домашними вкусностями - от праздничного торта еще никто не отказывался. Попробуйте на Новый год приготовить что-то необычное, например, торт "Слезы ангела". Или же приготовьте мужчине его любимы бисквит, красиво украсив его фруктами. Этот подарок оценит каждый - ведь в нем будет ваша частичка души.

Ранее мы рассказывали, что подарить маме на Новый год 2024 и что подарить родителям на Новый год 2024.

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