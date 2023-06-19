Эти способы помогут вам спасти суп, если вы забыли убрать его в холодильник.

Сварили суп и оставили его на ночь без холодильника? Утром вас, скорее всего, будет ждать очень неприятный сюрприз. За ночь он может скиснуть и стать непригодным к употреблению. Однако порой спасти ситуацию вполне возможно.

Рассказываем, что можно сделать, если суп прокис и как спасти прокисший бульон. Оказывается, существует несколько лайфхаков. Однако для начала нужно знать, как понять, что суп пропал.

Как понять, что суп пропал

Не все знают, как выглядит прокисший суп. Чаще всего ситуацию можно оценить и понять с первого взгляда. Основные признаки скисшего "намертво" супа таковы:

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Если юшка в супе стала вязкой, он уже стал опасным для здоровья. Липкое месиво говорит о том, что кастрюля превратилась в уютное общежитие для опасных бактерий.

Что делать, если суп вспенился? Смиритесь и не пытайтесь спасать блюдо. Аппетитная пенка бывает только в пиве.

Если суп стал мутным, а вода будто бы грязная - перед вам бульон, который расслоился. Реанимировать все это уже невозможно и даже опасно.

Если суп начал "шелестеть", он уже не "жилец". Неприятный и характерный звук сложно спутать с чем-то другим. Если вы сомневаетесь и не знаете, что делать, если суп вспенился, задумайтесь, готовы ли жертвовать здоровьем. Суп, который при покачивании кастрюли "шуршит", будто пакет, является опасной отравой.

Если перед вами отвратительно пахнущий и мутный прокисший суп - можно есть что-то другое, но точно не его, рисковать не стоит. Ну если же вы оставили кастрюлю без холодильника на ночь, а первое блюдо лишь слегка отдает кислинкой - можно попробовать его спасти.

Что нужно сделать, если суп прокис

В первую очередь, "подозрительный" суп нужно прокипятить. В ходе нагревания у вас точно развеются все сомнения. Как понять, что суп прокис, если вы его уже вскипятили? Просто понюхайте его, но осторожно, чтобы не обжечься.

Нагретое блюдо, если оно уже стало опасным, будет попросту отвратительно пахнуть. Если после пяти минут кипячения кисловатый запах не прошел - смело избавляйтесь от него и не жалейте.

Как спасти прокисший бульон и сам суп

Попробуйте добавить в суп приправы, такие как перец, карри, лавровый лист или другие душистые специи. Также ситуацию может спасти свежая измельченная зелень, она "убьет" кисловатый аромат. Также вы можете добавить в суп чеснок - сухой или свежий.

Как спасти прокисший суп содой

Если вам настолько жаль суп, что вы готовы попробовать его спасти любой ценой, попробуйте соду. Вам понадобится щедрая щепотка. Прокипятить суп с содой можно только тогда, когда блюдо еще не начало "шелестеть" и отвратительно пахнуть.

Сода способна помочь едва подкисшему супу. Но перед тем, как есть такое "реанимированное" блюдо, еще раз его понюхайте. При малейших сомнениях рисковать не стоит.

Можно ли есть мясо из прокисшего супа

Часто случается, что суп скис за ночь - что делать в таком случае с мясом? Не пытайтесь спасти кости или кусочки свинины, или же куриные ножки. Любое мясо в скисшем супе - опасная бомба из бактерий. Ни в коем случае не пытайтесь промывать и пережаривать мясо. Просто выбрасывайте и не рискуйте, это очень опасно.

Ранее УНИАН рассказывал, что добавить в суп, чтобы он не скис. Эти правила помогут вам избежать неприятностей в будущем.

Многие люди ошибочно думают, что ради тарелки супа можно и проверить свою удачу. Однако они точно не знают, что будет, если съесть прокисший суп. Вы можете получить серьезное отравление, диарею, рвоту и даже оказаться в больнице. А потому не пытайтесь сэкономить, спасая отвратительно пахнущее и скисшее блюдо. Здоровье куда дороже продуктов.

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