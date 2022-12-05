Следует учесть, что совет при падении расслабить тело, может сыграть с вами злую шутку.

Наступает та пора года, когда выходить на улицу нужно в удобной обуви и соблюдать предельную осторожность, чтобы не стать жертвой гололедицы.

В гололед получить травму во время ходьбы очень легко - мы расскажем, какие травмы можно получить при падении. В этот перечень входят: ушибы мягких тканей, растяжения связок, разнообразные вывихи, переломы черепа, позвоночника, а также рук и ног, ребер и ключиц.

При легком ушибе за помощью врачей обращаться не обязательно, если не чувствуете в этом потребности, а вот во всех остальных случаях обязательно следует попасть в травмпункт.

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При этом, выходя на скользкую улицу, лучше помнить, что делать при падении на лед. Если так получилось, что вы падаете, то в этот момент старайтесь сгруппироваться и упасть на бок. Это уменьшить степень тяжести повреждения. По словам врачей, именно так правильно падать на льду.

При этом стоит учесть, что рекомендация расслабить тело в момент падения – ошибочна, поскольку тогда основной удар примут на себя кости, что чревато переломами. А вот при напряженных мышцах есть шанс отделаться одними ушибами.

Что делать если упал в гололед

После падения не спешите сразу же вставать, поскольку резкий подъем может привести к плохим последствиям, если полученная при падении травма окажется серьезной. Дело в том, что даже если травма действительно тяжелая, резкой боли человек может не почувствовать в первые моменты после падения.

Сначала лучше поднять голову, пошевелить руками и ногами, прислушаться к своему телу. Вставать нужно только в том случае, если действительно не чувствуете острой боли. Во всех остальных случаях нужно попасть к травматологу. Позвоните по мобильному сами в скорую помощь, или попросите прохожих помочь вам это сделать.

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