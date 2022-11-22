Как не скользить в гололед и что сделать с обувью - разобрался УНИАН.

В какое бы время года не наступил гололед - это всегда происходит неожиданно. И пока коммунальные службы не посыплют все опасные участки, пешеходам приходится выкручиваться самостоятельно. Чтобы ходить в гололед уверенно и безопасно, умельцы придумали несколько секретов для обуви. Воспользуйтесь ими сами и не забудьте обработать обувь ребенка, чтобы ему тоже было безопасно в гололед.

Лейкопластырь

Обычный медицинский тканевый лейкопластырь очень выручит вас в гололед, поскольку он совершенно не скользит по льду. Просто приклейте на подошву две длинные полоски пластыря на всю длину ботинка. Этот способ очень эффективный, но недолговечный. Пластырь быстро отклеивается от подошвы, особенно в мокрую погоду.

Наждачная бумага

Наждачная бумага - прекрасный абразивный материал, который обеспечит обуви устойчивость на льду. Наждачку можно приклеить к подошве с помощью суперклея - тогда она продержится на обуви примерно неделю. Также можно натереть наждачной бумагой подошву. Это более долгосрочный способ, но он может повредить обувь.

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Кусочки войлока

Для начала нужно раздобыть ненужный кусочки войлока, например, старые валенки. С помощью клея приклейте войлок к обуви и подождите полного высыхания. После этого можно выходить на улицу - даже в сильнейший гололед обувь скользить не будет. Учитывайте погоду - войлок может отклеиться из-за влаги или мокрого снега.

Клей и песок

Сделать абразивное покрытие для подошвы можно самостоятельно с помощью песка и клея. Для этого нарисуйте на подошве сеточку из любого клея и посыпьте на неё сухой песок. Это очень эффективный и весьма долговечный способ. Его существенный минус в том, что песчинки могут осыпаться с обуви дома и запачкать комнату.

Ледоступы

На рынках и в магазинах бытовых товаров можно купить специальные ледоступы, которые надеваются на обувь и имеют специальные шипы против скольжения. Стоят они недорого, но при этом очень выручат вас в скользкую погоду. Такой товар точно будет полезен в доме. Перед покупкой обязательно примерьте ледоступы - не стоит покупать их вслепую.

Носки

Если гололед накрыл дороги неожиданно и вам ещё нужно безопасно дойти до дома - запомните лайфхак с носками. Снимите носки с ног и натяните сверху на обувь. Возможно так вы будете выглядеть забавно, но зато точно не поскользнетесь. А если дело происходит поздним вечером, то носки на обуви никто и не заметит.

Профессиональная обработка подошвы

Чтобы не испортить обувь и не скользить зимой - отдайте ботинки профессиональным обувным мастерам. Они могут углубить протектор на подошве или сделать специальное напыление, чтобы обувь точно не скользила.

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