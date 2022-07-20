Как понять, можно ли стирать вещь в машинке, и какие предметы ни в коем случае нельзя туда класть - узнайте в материале УНИАН.

Все хозяйки знают, что стирать в машинке вещи, которые предназначены только для ручной стирки, ни в коем случае нельзя. Однако, существуют и предметы, которые люди бросают в машинку, не зная о том, что делать это категорически запрещено.

УНИАН расскажет, какой знак означает, что нельзя стирать в машинке вещь и как в таком случае очистить ее от грязи.

Ранее мы говорили о том, что нельзя мыть в посудомоечной машине.

Что категорически запрещено стирать в машинке - перечень

Несмотря на то, что сейчас люди кладут в стиралку даже обувь, некоторые предметы лучше, все-таки, постирать руками. УНИАН составил важный список, который поможет вам избежать порчи вещей или техники.

Пенные подушки

Специальные подушки, которые "запоминают" положение головы и шеи, имеют уникальный наполнитель. Если такую подушку постирать в машинке, наполнитель собьется и потеряет свою функцию. Именно поэтому очищать пятна на таких подушках лучше вручную или замочить в тазу со специальным моющим средством.

Игрушки и вещи с шерстью животных

Если у вас есть домашние питомцы, то вы знаете, что их шерсть оказывается, порой, в самых неожиданных местах квартиры. Отстирать ее с одежды - большая проблема, лучше пользоваться специальной щеткой. Стирка таких вещей в машинке приведет к распространению шерсти по всей поверхности одежды и застреванию ее в структуре ткани. Кроме того, она останется в барабане машинки и может даже засорить фильтр.

Нижнее белье

Трусы вполне можно стирать в машинке, а вот лифчики - нет. Особенно, с косточками и пуш-апом. Игнорирование этого правила приведет к деформации изделия и потере его формы. Если вам нужно постирать лифчик - сделайте это руками, затем аккуратно отожмите и вывесите сушиться на улицу.

Кружевные или вышитые вещи

Известно, что кружева и вышивка - нежные элементы декора, которые страдают от агрессивного воздействия механизмов стиральной машины. Если вы постираете одежду с кружевами или вышивкой в машинке, то, скорее всего, в результате получите изувеченный предмет гардероба. Именно поэтому очищать такие изделия лучше руками, причем, с использованием деликатного моющего средства.

Одежда из вельвета, кашемира или шерсти

Данные материалы считаются очень уязвимыми - могут растянуться, полинять или "обрасти" катышками. Более того, барабан стиральной машинки - это далеко не деликатная стирка, поэтому на вещах из вышеперечисленных материалов могут даже появиться зацепки. Если вам нужно постирать такие вещи, то лучше сделать это руками или отдать в химчистку.

Важный момент: несмотря на любые советы, перед стиркой вещей нужно тщательно изучать этикетку - там всегда есть значок, предупреждающий о том, что стирать одежду в машинке нельзя. На нем изображена перечеркнутая стиральная машинка.

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