Можно ли гладить деньги утюгом и как быстро восстановить намокшие купюры - узнайте в материале УНИАН.

Стирка одежды - привычный процесс, который необходимо проводить регулярно. Одним из его условий является проверка карманов на наличие в них ключей или денег, однако, выполняют это требование далеко не все - то ли из-за лени, то ли от забывчивости. УНИАН расскажет, что делать, если постирал деньги в стиральной машине и как безопасно их просушить.

Ранее мы говорили о том, что нельзя стирать в стиральной машине.

Что делать, если намочил деньги - рекомендации по сушке

Существует несколько способов, как можно быстро высушить купюры, чтобы их принимали банки и магазины. Выбирая подходящий метод, отталкивайтесь от состояния намокших купюр и собственных возможностей.

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Обычная сушка

Такой вариант подходит, если купюры не порвались в машинке и остались целыми. Вам необходимо натянуть веревку и с помощью прищепок закрепить на ней мокрые банкноты, а потом просто ждать до полного их высыхания.

Второй вариант - использовать махровое полотенце и бумагу. Расстелить на столе полотенце, разложить купюры, сверху накрыть их второй частью махры. Затем выложить банкноты на лист бумаги и накрыть еще одним. Сверху, как груз, поставить толстую книгу и периодически менять бумагу, пока деньги не высохнут.

Фен и утюг

С помощью таких устройств тоже можно быстро высушить намокшие купюры, но действовать нужно аккуратно, иначе под воздействием горячего воздуха чернила на банкнотах "поплывут".

Выложите купюры на гладильную доску, накройте сверху листом бумаги и прогладьте утюгом, где выставлена минимальная температура. По тому же принципу действуйте, используя фен, но держите деньги одной рукой, второй продувая каждую банкноту. Если после сушки феном деньги деформировались, можно слегка пригладить их утюгом.

Батареи и подоконник

В качестве альтернативы также рекомендуется выкладывать мокрые купюры на подоконник, но подходит этот способ, только если на улице солнечно. Деньги высохнут естественным образом за несколько часов. Главное - следить, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, иначе это приведет к выгоранию чернил.

На батарее сушить купюры можно в отопительный сезон - достаточно просто оставить их на радиаторе и дождаться полного высыхания. Некоторые люди даже сушат деньги настольной лампой, но это довольно долго.

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