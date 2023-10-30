Есть несколько причин, почему плохо греют батареи в доме.

С приходом холодов мы с нетерпением ждем включения отопления в своих квартирах, или же сами запускаем котел в частном доме. Но тогда можно столкнуться с проблемой, когда батареи практически не выделяют нужное тепло. Что делать, если батареи плохо греют, и какая этого причина – расскажем в материале.

Плохо греют батареи в квартире или доме – проверьте стояк

Чтобы понять, почему плохо греют батареи, сперва необходимо быть уверенным в том, что проблема именно в них. Для этого надо просто сравнить температуру стояка и радиаторов: если она одинаковая, то причина не в них. В домах "виновником" может оказаться недостаточно мощный котел, в случае квартир с централизованным отоплением, надо спрашивать у работников ЖЭКа. Если же вода стояке горячая, а в батареях – холодная, то дело именно в них. Этот простой метод и поможет вам знать, как понять, что батареи плохо греют.

Что делать, если плохо греют батареи – основные причины и методы устранения

Если в частном доме или в квартире плохо греют батареи, и вы точно узнали, что проблема именно с ними, то ее можно решить нескольким способами, в зависимости от причины. Таковой может быть:

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Воздушная пробка . В таком случае батареи будут немного теплыми или вообще холодными, а трубы – горячими. Чтобы избавиться от пробок, надо стравить воздух через специальный воздухоотводчик - кран Маевского, который нужно повернуть в нужном направлении. Но если батареи старые, то, скорее всего, такого крана там нет, а имеется специальная заглушка, которая часто прикипает к металлу. На такое дело лучше вызывать сантехника.

. В таком случае батареи будут немного теплыми или вообще холодными, а трубы – горячими. Чтобы избавиться от пробок, надо стравить воздух через специальный воздухоотводчик - кран Маевского, который нужно повернуть в нужном направлении. Но если батареи старые, то, скорее всего, такого крана там нет, а имеется специальная заглушка, которая часто прикипает к металлу. На такое дело лучше вызывать сантехника. Слишком низкое давление - не менее распространенное объяснение того, почему плохо греют батареи в частном доме. В таком случае теплая вода просто не течет по всему контуру из-за поломки котла или утечки. Если же повреждений нет, но теплоноситель все равно плохо циркулирует, в нее нужно врезать насос для разгона горячей воды по всей системе. Решение вопроса, что делать, если в квартире плохо греют батареи по причине низкого давления, особенно на последних этажах, такое же – установите насос для улучшения циркуляции воды.

- не менее распространенное объяснение того, почему плохо греют батареи в частном доме. В таком случае теплая вода просто не течет по всему контуру из-за поломки котла или утечки. Если же повреждений нет, но теплоноситель все равно плохо циркулирует, в нее нужно врезать насос для разгона горячей воды по всей системе. Решение вопроса, что делать, если в квартире плохо греют батареи по причине низкого давления, особенно на последних этажах, такое же – установите насос для улучшения циркуляции воды. Еще одна причина, почему старые батареи плохо греют, кроется в засорении системы из-за отсутствия фильтров для воды. Кроме того, внутри чугунных батарей со временем собирается много налета из известняка и большие слои ржавчины. В данной ситуации поможет полный слив теплоносителя с последующей закачкой нового в систему, а также установка фильтров.

Кроме того, проблемы могут иметь более серьезный характер - радиаторы были смонтированы ошибочным способом, по причине чего они работают неправильно. Но также все может оказаться намного проще – вы могли закрыть клапан, отвечающий за поступление воды в систему: его надо просто повернуть обратно.

Теперь вы ознакомлены, что делать, если батарея греет наполовину, а в худшем случае - вообще холодная. Важно помнить, состояние теплосистемы желательно не "запускать" и вовремя осуществлять профилактику в виде периодической очистки, стравливания воздуха и установки фильтров.

Ранее мы писали, как спустить воздух с батареи с помощью отвертки и бутылки.

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