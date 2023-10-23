Если батареи слабо нагреваются - попробуйте провернуть простой трюк с пустой бутылкой.

В Украине начинается отопительный сезон, но многие украинцы жалуются на едва теплые радиаторы в домах. Особенно часто такая проблема бывает у жителей верхних этажей многоэтажных домов. Ранее мы рассказывали, как улучшить нагрев батареи с помощью недорогих трюков. А если они сами по себе едва теплые, то с радиатора нужно спустить воздух.

Сделать это можно без помощи специалистов. Удаление воздуха с радиатора поможет поднять давление внутри конструкции и улучшит нагрев. Проводят процедуру в домах с центральным отоплением и только после того, когда дали тепло. Перед тем, как спустить воздух с батареи, подготовьте пустую бутылку и отвертку или разводной ключ.

Как развоздушить батареи самостоятельно

О том, как удалить воздух из батарей отопления, рассказал мастер на все руки в TikTok. Сначала найдите на краю батарее маленький винтик. Он называется кран Маевского. Возьмите большую бутылку с крышкой и вырежьте в верхней части два отверстия друг напротив друга - одно большего размера, второе - меньшего.

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Большое отверстие прислоните к батарее возле крана. В маленькое вставьте отвертку или разводной ключ. Отвинтите винт и подождите, пока из него выйдет воздух. Затем из отверстия начнет выливаться вода. Плотно закройте винт, когда поток воды станет равномерным. После этого в течение 5 минут батареи отопления станут гораздо горячее.

Таким же образом можно разводушить чугунную батарею. Но в этом случае может понадобиться больше физических усилий, чтобы открыть кран на радиаторе.

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