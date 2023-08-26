О том, что например, кондиционер очень энергозатратный, знают многие, но какие еще электроприборы способны взвиньтить суммы в платежках, знают не все.

Если платежки за электричество вас не устраивают, значит пора задуматься над экономией. А для этого нужно понять, какие самые затратные электроприборы у вас в доме. Что больше всего мотает электричество - читайте в материале.

Что больше всего жрет электричество в доме

Среди всего разнообразия электрических приборов, больше всего ее тянут стиралка и холодильник. Многие хозяйки убеждены, что мотает много света микроволновка или электрочайник, поскольку их мощность выше, но это не так.

А вот сколько именно приходится платить за холодильник и стиральную машинку, можно без труда подсчитать, зная их мощность и время работы.

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Сколько электроэнергии расходует холодильник в сутки - как узнать

Расход зависит от состояния холодильника, класса его энергопотребления, температурного режима. Современные холодильники потребляют примерно 1 кВт/ч электроэнергии. В момент запуска компрессора пик энергопотребления может достигать 1,5 кВт/час, а уже в работе - 300 Вт.

Однако точные показатели расхода указаны обычно в инструкции или на спецнаклейке на компрессоре или возле него. Поэтому, если вы собираетесь в ближайшее время поменять холодильник, то обратите на это внимание.

Что больше тянет электроэнергии - компьютер или телевизор

Еще одни электроприборы, которые очень часто используются - это компьютер (ноутбук) и телевизор. Если компьютер работает около 5 часов в день, то он израсходует от 20 до 81 кВт/ч. А телевизор за такое же время "потянет" от 6,5 до 30 кВт/ч в зависимости от модели.

Что больше тратит электроэнергии - вентилятор или кондиционер

Среди многих плюсов вентилятора - самый главный - небольшое потребление электричества, в то время, как кондиционер относится к самым энергозатратным девайсам, способным увеличить сумму в платежке в разы.

Только для сравнения - мощность обычного вентилятора составляет 50 Вт, а кондиционера - 550 Вт. После этого представить разницу в суммах за электричество несложно.

Как экономить электроэнергию - простые советы

Хорошо экономить помогает нечастое использование стиралки. Просто нужно оптимизировать этот вид домашней работы и не стирать вещи каждый день. Но и перегружать машинку нельзя, поскольку это скажется на показателях счетчика.

А чтобы холодильник не охлаждался все время, то его лучше поставить дальше от плиты и почаще открывать окна.

Другие электроприборы тоже нужно стараться использовать оптимально и только при потребности. Например, если выходите на определенное время из комнаты, где работает телевизор и включен свет, то лучше не полениться и выключить все. То же применимо и к вентилятору.

Ранее УНИАН писал, как можно сэкономить свет другими способами.

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