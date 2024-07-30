Рассказываем, как и чем кормить гусей в домашних условиях и какие продукты им категорически запрещены.

Гуси - очень умные домашние птицы. Их выращивают не только на фермах, но и в маленьких хозяйствах. Гуси быстро набирают вес - буквально за несколько месяцев, и считаются очень непривередливыми в еде. Но в то же время их нельзя кормить всем подряд. Рассказываем, что нельзя давать гусятам и взрослым гусям, а что наоборот - поможет им набрать вес.

Что можно и что нельзя давать гусятам

В природе взрослые гуси едят в основном растительную пищу, иногда - жучков-червячков и мелкую рыбешку, но их едят между прочим. Гусят комрить зеленью сраазу же после рождения нельзя.

Что дают гусятам:

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в первый день - только воду;

на второй, третий и четвертый - желток яйца с измельченным зеленым луком;

на пятый - можно вводить творог.

После этого в рацион можно добавлять измельченный клевер, люцерну и крапиву, с недельного возраста - пшеничную и кукурузную кашу. С каждым днем зелени можно давать все больше и больше, но новых продуктов в рационе должно быть не более 15% и всякий раз нужно наблюдать, как гусята на них реагируют.

Кормить маленьких гусят нужно 5 раз в день, пища каждый раз должна быть свежеприготовленной, так как она быстро закисает, и сильно измельченной (!).

Также у гусят должен быть постоянный доступ к воде, поначалу кипяченой - они не только пьют ее, но и промывают клювы после пищи.

Главный запрет - слишком жидкую пищу гусятам давать нельзя. Консистенция должна быть такой, чтобы, сжав в руке, она рассыпалась. В противном случае она будет закупоривать носовые отверстия у малышей, это может вызвать воспаление полости носа и они погибнут.

Спустя 2-3 недели, когда гусята подрастут и окрепнут, в их рацион уже вводят более "взрослую" пищу - они уже могут сами щипать травку.

Чем кормить гусей в домашних условиях и что запрещено давать

В природе основу рациона гусей составляет растительная пища: трава, семне, корневища, луковицы, зерно, ягоды, водные растения. Как уже говорили, могут птицы есть и насекомых, и мелких ракообразных. В домашних условиях питание птиц должно быть максимально приближенным к естественному. Давайте разберемся, чем их нужно кормить.

Можно ли кормить гусей пшеницей, ячменем и кукурузой? Гусей можно и нужно кормить пшеницей, ячменем, кукурузой, но зерно нужно давать не цельным, а измельченным и приваренным. Если есть возможность, можно продолжать давать птицам каши. Есть также специальные готовые смеси из пшеницы, ячменя и кукурузы.

Но 70% рациона должна все-таки составлять зелень: клевер, одуванчик, крапива. Взрослый гусь за день может съедать до 2 кг зелени - так он насыщает свой организм необходимыми витаминами. Поэтому многие фермеры выращивают эту птицу в теплое время года, чтобы был доступ к свежей зелени.

Можно ли кормить гусей одной кукурузой? Не желательно. Точно также как нельзя им давать одну пшеницу или один ячмень. Рацион у птиц должен быть разнообразным - зерновые можно чередовать, плюс, как уже говорили, должна быть зелень. Кроме этого, гуси также отлично едят сырую тыкву, кабачки, арбузы, дыни, сезонные овощи и фрукты. Их можно натирать, добавлять к ним отруби и дерть (измельченное зерно) - гуси будут рады.

В холодное время года зелень можно заменить сеном, а также кормить гусей зерновыми. Можно ли кормить гусей вареной картошкой? Да, можно давать отварной картофель и морковь.

В гусином рационе должны быть такие основные продукты:

зерновые - пшеница, ячмень, овёс, кукуруза, они богаты углеводами и хороший источник энергии;

зелень - клевер, мята, крапива, одуванчик, они являются источником витаминов и минералов;

Овощи - морковь, тыква, кабачки, свекла, они также богаты витаминами и клетчаткой;

корнеплоды - картофель, топинамбур;

белковые добавки - творог, простокваша, рыбная мука, которые необходимы для роста мышечной массы;

минеральные добавки - мел, ракушечник, соль, они нужны для костей и формирования скорлупы яиц.

И теперь самое главное - чем нельзя кормить гусей:

свежеобранной рожью - она должна отлежаться 3 месяца;

испорченной едой - например, заплесневелым хлебом, зерновыми, которые пораженные микотоксинами или гнилыми продуктами, проросшим и зеленым картофелем;

жирной пищей - например, жареным и жирным мясом, салом;

солеными продуктами - сухариками, копченостями, чипсами и т.д;

сладким - печеньем и другой выпечкой, конфетами.

Можно ли давать гусям свежий хлеб? Тоже не желательно. Хлеб - это не естественная пища для гуся и питательных веществ в этом продукте мало. Если кормить гусей хлебом, то они просто зажиреют и заработают себе проблемы с пищеварением.

И еще один момент: не все травы полезны гусям - некоторые могут вызвать расстройство пищеварения и снижение продуктивности и даже привести к падежу.

Опасными для гусей считаются:

осока,

манжетка,

гусиная лапка.

Гуси - умные птицы и обычно сами их избегают, но если они голодны, то могут и наесться. Поэтому если вы отправляете гусей на выгул на лужайку или же на водоем, прежде проверьте площадку для выпаса и накормите птиц зеленью.

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