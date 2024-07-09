Яйца - это один из самых популярных продуктов, который постоянно "скачет" в цене. Именно поэтому люди стараются заводить кур - к тому же, свой, домашний, продукт всегда лучше магазинного. УНИАН расскажет, как дешево кормить кур, чтобы они лучше неслись.
- Чем кормить кур, чтобы яйца были крепкими и в большом количестве
- Чем лучше кормить кур - зерном или комбикормом
- Чем нельзя кормить кур-несушек
Чем кормить кур, чтобы яйца были крепкими и в большом количестве
Без качественного ухода невозможно добиться хорошей "плодовитости" от птицы, а питание - важная часть этого самого ухода. Для формирования большого и крепкого яйца требуется огромное количество питательных веществ, если их будет недостаточно, яйца получатся маленькими и не особенно качественными.
Запоминайте, чем кормить кур летом, чтобы яиц было много:
- Зерно цельное или дробленое.
- Картошка.
- Зелень.
- Корнеплоды.
- Шрот.
- Жмых.
- Отруби.
- Сенная мука.
- Молокопродукты (например, можно давать сыворотку или кислое молоко вместо воды).
Это вариант, как дешево кормить кур - затраты на подобный рацион будут мизерными. Однако учтите, что картофель обязательно должен быть вареным, вся зелень - мелко измельчена, а любые влажные продукты необходимо подавать курице в свежем виде.
Если вы приготовите влажный корм на два дня в запас, то в нем быстро начнут размножаться бактерии, из-за чего птица не только не получит нужную порцию витаминов, но и окажется в эпицентре эпидемии.
Чем лучше кормить кур - зерном или комбикормом
Даже опытные птицеводы, учитывая хлопотность натурального рациона, решают дилемму с тем, чем кормить кур-несушек лучше, и стоит ли переходить на комбикорм. Плюсы у такого метода очевидны:
- длительный срок хранения;
- отсутствие необходимости подготовительных мероприятий (достаточно просто зачерпнуть и насыпать);
- множество разновидностей для кур разного возраста и предназначения;
- сбалансированный состав;
- безопасность - гибель одного цыпленка не станет причиной падежа.
Если вы хотите понять, как дешево кормить кур, используя натуральные продукты, но при этом всё-таки вносить в рацион комбикорм, то можете использовать такую пропорцию - на 1 часть зерновых или круп с овощами добавлять 1,3 части комбикорма, содержащего все компоненты для полноценного питания.
Чем нельзя кормить кур-несушек
Опытные фермеры делятся списком того, чем кормить кур летом нельзя ни в коем случае, иначе вы рискуете получить не только маленькие и некачественные яйца в мизерном количестве, но даже и лишиться нескольких птиц.
Курам-несушкам противопоказаны:
- лежалый корм, которому больше 24 часов;
- свежий хлеб (лучше сухари);
- любые продукты с плесенью;
- сырой, проросший или зеленый картофель;
- соль, сахар, специи;
- свежее молоко.
Также следите за тем, чтобы куры не ели ядовитые полевые растения. К примеру, полынь или чистотел легко могут стать причиной серьезного отравления и даже гибели птиц.