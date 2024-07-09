Домашней птице важно обеспечивать правильный рацион.

Яйца - это один из самых популярных продуктов, который постоянно "скачет" в цене. Именно поэтому люди стараются заводить кур - к тому же, свой, домашний, продукт всегда лучше магазинного. УНИАН расскажет, как дешево кормить кур, чтобы они лучше неслись.

Чем кормить кур, чтобы яйца были крепкими и в большом количестве

Без качественного ухода невозможно добиться хорошей "плодовитости" от птицы, а питание - важная часть этого самого ухода. Для формирования большого и крепкого яйца требуется огромное количество питательных веществ, если их будет недостаточно, яйца получатся маленькими и не особенно качественными.

Запоминайте, чем кормить кур летом, чтобы яиц было много:

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Зерно цельное или дробленое.

Картошка.

Зелень.

Корнеплоды.

Шрот.

Жмых.

Отруби.

Сенная мука.

Молокопродукты (например, можно давать сыворотку или кислое молоко вместо воды).

Это вариант, как дешево кормить кур - затраты на подобный рацион будут мизерными. Однако учтите, что картофель обязательно должен быть вареным, вся зелень - мелко измельчена, а любые влажные продукты необходимо подавать курице в свежем виде.

Если вы приготовите влажный корм на два дня в запас, то в нем быстро начнут размножаться бактерии, из-за чего птица не только не получит нужную порцию витаминов, но и окажется в эпицентре эпидемии.

Чем лучше кормить кур - зерном или комбикормом

Даже опытные птицеводы, учитывая хлопотность натурального рациона, решают дилемму с тем, чем кормить кур-несушек лучше, и стоит ли переходить на комбикорм. Плюсы у такого метода очевидны:

длительный срок хранения;

отсутствие необходимости подготовительных мероприятий (достаточно просто зачерпнуть и насыпать);

множество разновидностей для кур разного возраста и предназначения;

сбалансированный состав;

безопасность - гибель одного цыпленка не станет причиной падежа.

Если вы хотите понять, как дешево кормить кур, используя натуральные продукты, но при этом всё-таки вносить в рацион комбикорм, то можете использовать такую пропорцию - на 1 часть зерновых или круп с овощами добавлять 1,3 части комбикорма, содержащего все компоненты для полноценного питания.

Чем нельзя кормить кур-несушек

Опытные фермеры делятся списком того, чем кормить кур летом нельзя ни в коем случае, иначе вы рискуете получить не только маленькие и некачественные яйца в мизерном количестве, но даже и лишиться нескольких птиц.

Курам-несушкам противопоказаны:

лежалый корм, которому больше 24 часов;

свежий хлеб (лучше сухари);

любые продукты с плесенью;

сырой, проросший или зеленый картофель;

соль, сахар, специи;

свежее молоко.

Также следите за тем, чтобы куры не ели ядовитые полевые растения. К примеру, полынь или чистотел легко могут стать причиной серьезного отравления и даже гибели птиц.

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