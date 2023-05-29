Сломанная стиральная машина - кошмар для любой хозяйки. Особенно, если белье уже намокло, а стирка так и не началась. Узнайте основные причины, почему не крутится барабан стиральной машины.

Загрузили белье в барабан стиральной машины, а он не крутится? Не стоит паниковать! Хоть современная техника и надежная, но ничто не застраховано от поломки.

Барабан стиральной машины иногда выходит из строя. Бывает, что проблема в самом барабане, а иногда поломка связана совершенно с другими частями стиральной машины.

Как понять, что сломался барабан в стиральной машине - верные признаки

Первое, что стоит проверить, когда стиральная машина набирает воду, но не крутит барабан, это не открутился ли он от крепления. Достаньте белье, покрутите и подергайте барабан вверх-вниз. Если он сильно люфтит, шатается или вообще есть ощущение, что он никак не закреплен - причина поломки установлена.

Видео дня

Еще одной подсказкой на то, что есть механические проблемы, служит скрежет. Если вы крутите барабан, а он издает скрипучие неприятные звуки - скорее всего, дело в подшипниках.

Если не крутится барабан в стиральной машине с вертикальной загрузкой, то может быть он погнут. Такое бывает, если во время предыдущей стирки барабан случайно открылся. В этом случае его необходимо выровнять, чтобы он не клинил. Но сделать это можно только, если ваш барабан металлический.

Почему стиральная машинка перестала стирать - еще несколько причин

Если стиральная машина щелкает и не крутит барабан, но при этом все правильно настроено, то причиной может быть неисправность в механизме, отвечающем за движение барабана.

Почему стиральная машина гудит, а барабан не крутится? Если вода набирается в стиральной машине, но барабан не крутится, то причиной может быть поломка привода или проблемы с мотором.

Стоит проверить состояние ремня привода и его натяжение. Если ремень слабый или поврежден, он может не обеспечивать достаточное движение барабана. Также стоит убедиться, что мотор работает исправно и не требует замены.

К слову, ранее УНИАН рассказывал, как правильно стирать полотенца, чтобы они были мягкими.

Какова бы не была причина неисправности, скорее всего, вам понадобится мастер. Если вы подозреваете серьезную поломку и сами не можете ее устранить - лучше не рисковать и довериться специалисту.

Вас также могут заинтересовать новости: