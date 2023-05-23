Не все знают, как правильно стирать полотенца чтобы они были мягкими, а потому молча терпят жесткие и слегка колючие ткани.

После стирки полотенца часто становятся жесткими. Это происходит, когда они изготовлены из некачественного материала, или же у вас в кране жесткая вода. Если с причинами все ясно, то остается открытым вопрос: что делать, если после стирки полотенца жесткие?

Секрет мягких полотенец состоит в том, что их не нужно долго стирать. Низких температур и деликатного режима будет достаточно. Лучшее средство для стирки махровых полотенец - это, конечно же, жидкие гели и капсулы. Они легко проникают в ткань, слегка ароматизируют ее и легко выполаскиваются. Также можно приобрести специальные смягчители тканей и использовать их согласно инструкции.

Как сделать полотенца мягкими солью и другими народными средствами

Если нет желания покупать разные профессиональные средства, а как реанимировать махровые полотенца по-другому не знаете, то отгадка у вас под рукой. Можно использовать обычную соль, которая есть у каждой хозяйки дома. На 5 л воды потребуется около 100 г соли. В этом растворе нужно будет выполоскать чистые полотенца, отжать их и оставить сушиться.

Видео дня

Еще предлагаем лайфхак, как смягчить полотенца уксусом - для этого в отсек для ополаскивателя достаточно влить 100 мл обычного уксуса (9%).

Ранее мы рассказывали, как правильно использовать кондиционер при стирке.

Вас также могут заинтересовать новости: